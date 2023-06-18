عشية زيارة بلينكن.. بكين تعلق على احتمالات نشوب نزاع مسلح مع واشنطن
رفضت بكين تقارير غربية تحدثت عن “أعمال استفزازية” للجيش الصيني، وأكدت أن أي نزاع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة لن يحدث إلا بسبب أنشطة الجيش الأمريكي قرب أراضي الصين.
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ هوا أمس السبت، عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، لقطة شاشة لمقال نشرته وكالة “بلومبيرغ” بعنوان “الأحرى بالصين أن تصغي لبلينكن”.
وجاء في المقال أن “الصين تعتقد أن طياريها وقباطنة سفنها البواسل يمكنهم دفع القوات الأمريكية بعيدا عن شواطئها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكنها لن يعجبها ما سيحدث إذا تجاوزوا الحدود”.
وأرفقت هوا تشون ينغ لقطة الشاشة للمقال بكلامها: “بالنسبة للعديد من القراء الصينيين، يعتبر هذا المقال استفزازا. وقد يحتاج المؤلف والمحرر إلى درس في التاريخ والجغرافيا”.