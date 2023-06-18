أزمة الهجره الغير شرعية في مصر وحلولها
كتب إبراهيم عيسى
كلنا نعلم أن الهجره الغير شرعية تعتبر من المشاكل التي تواجه الشعب المصري وايضا حكومته ، ومن هنا لابد وأن نعلم أن هذه المشكله نحن جميعا السبب فيها ، فلا استثني منها أحد سواء أكان صغيرا أو كبيرا ، لابد وأن نعلم أننا من نصنع الظروف التي تجبر الشباب علي الهجره بهذه الطريقة ، والتي قد تكون سببا سواء أكان مباشرا أو غير مباشر في القضاء على علي حياتهم ، كل شاب يطمح في أن يكون في احسن حال ويحسن من دخله وحياته فمنهم من يقول ( أنا هنا ميت وهناك ميت ، ومن الممكن أن أصل الي إيطاليا ويتغير الحال بيا ) فلا تهمه حياته بقدر ما يهمه أن لا يعيش في فقر وضنك .