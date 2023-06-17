رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين:
جاهل او احمق من يوزع علي الناس صكوك الوطنية تحت شعارات غير دستورية
يبدو اننا اصبحنا الان نعيش ايام توزيع صك الوطنية واتهام بعضنا البعض بما لا يليق ويخالف الاعراف والاخلاق بصورة فاجة وغريبة .
وحملت النفوس امراض الحقد والكراهية حتي وصلت الي ابعد الحدود وهو ما ترتب عليه غلاء المعيشة والامراض وعدم راحة النفس والاضطراب والعصبية المفرطة.
منذ ايام تقابلت مع النائب علي دوله عضو البرلمان السابق عن دائرة الفشن ببني سويف وتحدث معي عن قضية تجاوز سن التجنيد حتي ال٣٠عاما بسبب ظروف سفره للخارج للبحث عن لقمة العيش لتربية اشقائه بعد وفاة والده وانه ابان فترة الفحص والتجنيد حصل علي اعفاء مؤقت مكنه من السفر واثناء عمله بالخارج وصلت اليه بعثة من جهة التجنيد وقننت وضعه وحصل علي اعفاء نهائي بعبارة غير مطلوب للتجنيد نهائيا استنادا ان الشهادة الحاصل عليها هي احدي الشهادات المنصوص عليها ٤٥ من القانون ١٢٧ وان نموذج ٤٧ يعتبر الموقف من التجنيد نهائي وحالة من الاعفاء القانوني اذ ان هذة الشهادة هي علاقة قانونية بين جهة التجنيد وبين من تجاوز السن لاسباب قانونية مثل عائل الاسرة او التعليم او اية اسباب تحمل الغطاء القانوني.
وفي هذة الحالة لا يمكن ان يوصف من تجاوز سن ال٣٠ انه هرب من ميعاد الالتحاق بالتجنيد لانه تحصل علي اعفاء قانوني سبق تجاوز سن ال٣٠ عاما .
وفي هذا السياق اصدرت القوات المسلحة شهادة مقيدة برقم ٢٠/٢٧٠٠٠ بتاريخ ٢/٤/١٩٩١ افادت ان مخالفة تجاوز السن هي مخالفة انضباطية غير مخلة بالشرف والامانة .
ولما تقدم النائب علي دوله للترشيح للانتخابات الشوري عام ١٩٩٨ تم الطعن عليه بانه تخلف عن التجنيد ونظرت المحكمة الادارية الطعن رقم ٢٦٧٣ لسنة ٥٣ ق بجلسة ٢١/١٢/١٩٩٨ وقضت المحكمة باحقيته في الترشيح اعمالا للنص الدستوري للمادة ٦٢ من الدستور الملغي ١٩٧١ الذي حرص علي ان حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان ومتكاملان ولا يجوز الفصل بينهما .
وفي عام ٢٠٠٠ تقدم دوله الي انتخابات مجلس الشعب وتم الطعن عليه مرة اخري بالطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٤٧ق.ع وحكمت المحكمة باحقيته في الترشيح لكونه لم يتخلف عن ميعاد فحص التجنيد وانه تحصل قبل ان يتجاوز سن التجنيد علي اعفاء مؤقت بصفته عائلا لاشقائه الذين تقدموا للتجنيد وقدموا ضريبة الدم وهو من تحمل مسئوليتهم ومسئولية الام التي فقدت عائل الاسرة واصبح دوله هو عائلها بكل رجولة واخلاص .
وترشح دوله الي الانتخابات وحقق فوزا كبيرا واصبح نائبا في البرلمان .
لكن تأت الرياح بما لا تشتهي السفن تم ابعاد ٢٣ نائبا من مجلس الشعب بمبررات تخالف الواقع والدستور وتطبيقات القانون
المهم ان مجموعة من اعضاء الحزب الوطني طعنوا علي قرارات استبعادهم من انتخابات المحليات بحجة انهم تخلفوا عن التجنيد وبالفعل احالت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الطعن الي المحكمة الدستورية واستمر نظر الدعوي لعدة سنوات وقبل تحديد جلسة النطق بالحكم قام اباطرة القانون الدستوري امثال الدكتور مفيد شهاب وشوقي السيد وفوزية عبد الستار بعمل توصيات من شأنها حل الازمة للسماح للنواب المستبعدين بالترشيح مرة اخري .
وفوجئ اباطرة القانون الدستوري بان الدكتور سرور يخرج بتصريحات ان توصيات الحزب الوطني غير دستورية .
معللا ذلك بان المحكمة الدستورية اصدرت التفسير ١ لسنة ٢٤ وانهت الموضوع بعدم السماح للمستبعدين بالعودة.
لكن المرحوم عوض المر رئيس المحكمة الدستورية اصدر مذكرة خاصة قال فيها انه لا يجوز التفسير لمواد القانون بما يخالف النصوص الدستورية الصريحة .
ووتوالت المفاجأت عندما قام الدكتور سرور وهو كلمة السر في هذة القضية المثيرة بتعديل نص المادة ٦٢ من الدستور وازال حق الترشيح من النص الدستوري ليصبح للمواطن الحق في حق الانتخاب فقط اي انه له الحق في التصويت دون الترشيح ولذا اصدرت المحكمة الدستورية حكما بمشروعية استبعاد الطاعنين علي اساس ان حق الترشيح اصبح غير دستوري بعد ازالته من النص الاصلي للمادة ٦٢ .
وتم استبعاد دولة وامثاله من حق الترشيح الي ان جاء دستور ٢٠١٤ في مادته ٧٨ باعادة حق الترشيح لمن تجاوز سن التجنيد ٣٠ عاما .
وعاد علي دولة الي البرلمان في ٢٠١٥ بحكم المحكمة القضاء الاداري ببني سويف رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ وتم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا رقم ١٠٧٧٠٧لسنة ٦١ ق.ع ورفضت المحكمة الادارية العليا استبعاده واكدت صحة واحقية ترشيحه للبرلمان .وقالت المحكمة الادارية العليا ان الدستور اعتبر الحقوق السياسية من الحقوق العامة التي حرص علي كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها اعمالا ان مشاركة المواطنين في الحياة السياسية واجب وطني لاتصالها بالسيادة الشعبية.
ونوهت المحكمة الادارية الي مراجعة حكم المحكمة الدستورية[ رقم ٥٦ لسنة ٦ق قضائية دستورية جلسة ٢١/٦/١٩٨٦] .
وكذلك الحكم[ رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠ق دستورية جلسة ٣/١١/٢٠٠٢].
وهي احكام اكدت ان حقي الترشيح والانتخاب حقوق دستورية وانه ينبغي وضع قوانين تهيئ الفرصة المتكافئة امام المرشحين لاختيار افضلهم بالسيادة الشعبية.
وراحت المحكمة لتؤكد ان حكم المحكمة الادارية العليا رقم ٢٠٠٥ لسنة ٣٩ق.ع قد اكد في اسبابه ان الدستور يمنع حرمان المواطن من حق الترشيح حرمانا مؤبدا وذلك بجلسة ٧/٣/١٩٩٣.
وقالت المحكمة في حكمها بالدعوي رقم ٣لسنة ٢٠١٥ والمطعون عليه بالطعن العليا رقم ١٠٧٧٠٧ لسنة ٦١ .
ان ما ذهب اليه حكم توحيد المبادئ بالطعن رقم ١٩٧٣لسنة ٤٧ق.ع جلسة ٧/١٣/٢٠٠٠..
الي حرمان المواطن من حق الترشيح حرمانا مطلق قد جاء عاما دون سند من القانون يؤيده او واقع يعضده .
وحكمت المحكمة الادارية العليا بالسماح لدولة بالترشيح مؤكدة ان حق الترشيح من الحقوق الدستورية الاساسية لكل مواطن وان القانون ينظم تلك الحقوق لكنه لا ينتقص منها .
والان وبعد ان تم الغاء المادة (٥) الفقرة(٥) من القانون ٣٨ لسنة ١٩٧١ وتم الغاء المادة ٦٢ من دستور ١٩٧١ اصبحت الاثار القانونية التي نتجت عنهما محل انعدام وبطلان لما ترتب عليهما .
واصبح من الضروري تعديل نص المادة (٨) الفقرة( ٥) من قانون البرلمان الحالي بما يواكب تطبيقات نص المادتين ٧٨ و٩٢ من الدستور ولا كانت المادة بحتواها الحالي محل طعن بعدم الدستورية ولذا اقترح حزب الاحرار الاشتراكيين تعديل المادة (٨) الفقرة (٥) من القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٤ .
لتصبح .
ان يكون المرشح قد ادئ الخدمة العسكرية او غير مطلوب للتجنيد نهائيا اعلاء لقيم القانون وتطبيقات الدستور في المادتين ٧٨ و٩٢ منه .
ولغلق الابواب امام المنظرين والمتاجرين وموزعي صك الوطنية علي الموطنين بدون سند من الواقع والقانون .
فربما جاهل او احمق يتهم الناس باتهامات في غير محلها تصيبهم بالاحباط وانهم اصبحوا محل مجادلة وانهم غير مرغوب فيهم بما يخالف الواقع وصحيح القانون.