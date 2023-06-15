محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 45 حاج وحاجة قبل سفرهم لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام

محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 45 حاج وحاجة قبل سفرهم لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام

وسط فرحة وسعادة الحاضرين وزغاريد الحجاج… محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 45 حاج وحاجة قبل سفرهم لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظه القليوبية، والبالغ عددهم 45 حاج وحاجة ضمن حجاج القرعة والجمعيات الأهلية عن مدينتي بنها وكفر شكر وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها.

وقام الهجان بتوزيع ورود عليهم وإطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والإستقرار، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق فوجين آخرين من مدينة شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والعبور، بإجمالي عدد 45 حاج وحاجة وجاري متابعة سفر باقي الأفواج خلال الأيام القليلة القادمة

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات

والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والأمان والتوفيق والسداد .

وأكد الهجان بأنه كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج .

ورافق المحافظ اليوم كل من الأستاذ خالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها .