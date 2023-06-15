محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 45 حاج وحاجة قبل سفرهم لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام
وسط فرحة وسعادة الحاضرين وزغاريد الحجاج… محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 45 حاج وحاجة قبل سفرهم لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام
حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظه القليوبية، والبالغ عددهم 45 حاج وحاجة ضمن حجاج القرعة والجمعيات الأهلية عن مدينتي بنها وكفر شكر وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها.
وقام الهجان بتوزيع ورود عليهم وإطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والإستقرار، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.