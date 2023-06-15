رحيم نعمه لفلوف يشارك فى فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسنى

كتب: خالد البسيوني.

يشارك الفنان الشاب رحيم نعمه لفلوف في بطولة فيلم “تاج” للنجم تامر حسنى، والمقرر عرضه قريبا فى جميع دور العرض، وأنتهى رحيم من تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم، التي تدور أحداثه في إطار أكشن وخيال علمي عن السوبر هيرو.

فيلم “تاج”، من المقرر أن يستكمل تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحى 2023، حيث أكد الفنان تامر حسني مؤخرا في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه بصدد الإعلان عن فريق الممثلين وتحديدًا البطلة المقرر أن تقف أمامه في الفيلم.

وأشار إلى أنه جدد التعاون مع المخرجة سارة وفيق، نظرًا لأنه يثق بها ولديها موهبة، خاصة أنه من آمن بها وأعطاها فرصة إخراج فيلمه “مش أنا” والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينمات .

وشاركت مؤخرا هالة فاخر في مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، مصطفى نصرالدين ، هاچر هوڤا، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.