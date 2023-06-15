«تموين الإسكندرية» تعلن استعادتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك

كتبت – شريهان شكري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعادتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام الإتصال السياسي والمتحدث الرسمي بإسم المديرية، اليوم الخميس.

وقال «القلش» ان خطة إستقبال عيد الأضحى المبارك أعتمدت على توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة، حيث تعرض المجمعات الإستهلاكية لحوم سوداني سعر الكيلوجرم ١٩٥ جنيها، لحوم بلدي سعر الكيلوجرام ٢٨٠ جنيها، لحوم ضأن مبرد سعر الكيلوجرام ٢٤٠ جنيها، لحوم برازيلي مجمد سعر الكيلوجرام ١٧٠ جنيها.

وتوافر الدواجن البرازيلي المجمدة بأسعار حسب الوزن دواجن وزن واحد كيلوجرام بسعر ٨٥ جنيها، دواجن وزن ١١٠٠ جم بسعر ٩٣.٥٠ جنيها، دواجن وزن ١٢٠٠ جم بسعر ١٠٢ جنيها، دواجن وزن ١٣٠٠ جم بسعر ١١٠.٥٠ جنيها، وتوافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيوت، والسمن، وغيرها بكميات وأسعار تنافسية.

وأوضح المهندس محمود القلش، انه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد، وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون إزدحام أو تكدس.

وشدد المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين،وتكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز، لتوفير إحتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.

ووجه «سعد الله» بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية من خلال حملات يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية، ورصد أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية، والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها، بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وحيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من صلاحية السلع و مصدرها، حماية للمواطنين من الغش التجاري.

وأضاف «القلش» انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة، وإشراف وكيل المديرية، لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة، وغرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين، والعمل على حلها فوريا.