اسدل الستار على “حفلة مانيكان” …. بحضور أعضاء لجنة التحكيم بثقافة بورسعيد
متابعة محمد السمان
بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر الجميل أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية ، الكاتب والناقد يسرى حسان و المخرج حمدى حسن والفنان رجب أحمد بإدارة المسرح ود. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد والعميد عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس ، و بحضور جماهيرى كبير ملأ أرجاء المسرح من أبناء بورسعيد وكوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء .
أسدل الستار مساء يوم الأربعاء 14/6/2023 على العرض المسرحى ” حفلة مانيكان ” لفرقة قصر ثقافة بورسعيد ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، للمؤلف العالمي برونو ياشينسكى ، إخراج عمرو عجمى ، أشعار يحيي النبوي ، الحان يحيي عز ، مخرج منفذ سليمان رضوان
“حفلة مانيكان ” من الأدب العالمى يقع على الحدود ما بين الواقع والخيال، والسياسة والفن، ويقدم النص المسرحى نقد للواقع الرأسمالي في الثلاثينات من هذا القرن، ويسخر من النظام الشيوعي بكل أخطائه، كأنه المؤلف البولندي يتنبأ بسقوط هذا النظام منذ بدايته: أي منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أو يزيد ، لكن متن العمل الجوهري، وقيمته الكبرى، يرجع مردها إلى تناول إشكالية فنية جديدة قلما تتناولها مسرحية أخرى: ألا وهي كيف يصبح الممثل مانيكان ومتى سيتحول حول المانيكان إنساناً؟!. فهي – لعبة مسرحية من طراز الأول مانيكانات متحركة، تحاول البحث عن فرصة للعيش في الظل عندما يغفل البشر عنهم، يتمكن أحد المانيكانات من الحصول على رأس نائب برلماني ويشارك في اتخاذ قرارات مصيرية تخص إضرابات العمال، وزيادة أجورهم.
جاءت فكرة العرض المسرحى ، لتظهر لنا الصراع على السلطة في صورة كوميدية، كما أنها تُبين لنا الحياة من وجهة نظر الأشياء الجامدة، والتي كان يظن المانيكان أن البشر لا يتركون للمانيكانات الفرصة للعيش، بل هم لا يتركونها لبعضهم البعض أيضًا.