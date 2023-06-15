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اسدل الستار على “حفلة مانيكان” …. بحضور أعضاء لجنة التحكيم بثقافة بورسعيد

اسدل الستار على “حفلة مانيكان” …. بحضور أعضاء لجنة التحكيم بثقافة بورسعيد

متابعة محمد السمان

بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر الجميل أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية ، الكاتب والناقد يسرى حسان و المخرج حمدى حسن والفنان رجب أحمد بإدارة المسرح ود. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد والعميد عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس ، و بحضور جماهيرى كبير ملأ أرجاء المسرح من أبناء بورسعيد وكوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء .

أسدل الستار مساء يوم الأربعاء 14/6/2023 على العرض المسرحى ” حفلة مانيكان ” لفرقة قصر ثقافة بورسعيد ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، للمؤلف العالمي برونو ياشينسكى ، إخراج عمرو عجمى ، أشعار يحيي النبوي ، الحان يحيي عز ، مخرج منفذ سليمان رضوان

“حفلة مانيكان ” من الأدب العالمى يقع على الحدود ما بين الواقع والخيال، والسياسة والفن، ويقدم النص المسرحى نقد للواقع الرأسمالي في الثلاثينات من هذا القرن، ويسخر من النظام الشيوعي بكل أخطائه، كأنه المؤلف البولندي يتنبأ بسقوط هذا النظام منذ بدايته: أي منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أو يزيد ، لكن متن العمل الجوهري، وقيمته الكبرى، يرجع مردها إلى تناول إشكالية فنية جديدة قلما تتناولها مسرحية أخرى: ألا وهي كيف يصبح الممثل مانيكان ومتى سيتحول حول المانيكان إنساناً؟!. فهي – لعبة مسرحية من طراز الأول مانيكانات متحركة، تحاول البحث عن فرصة للعيش في الظل عندما يغفل البشر عنهم، يتمكن أحد المانيكانات من الحصول على رأس نائب برلماني ويشارك في اتخاذ قرارات مصيرية تخص إضرابات العمال، وزيادة أجورهم.
جاءت فكرة العرض المسرحى ، لتظهر لنا الصراع على السلطة في صورة كوميدية، كما أنها تُبين لنا الحياة من وجهة نظر الأشياء الجامدة، والتي كان يظن المانيكان أن البشر لا يتركون للمانيكانات الفرصة للعيش، بل هم لا يتركونها لبعضهم البعض أيضًا.

والجدير بالذكر أن العرض الليلة تميز بإظهار إبداعات وطاقات الشباب أبطال العرض المسرحى فى الأداء التمثيلى ، الذين أعربوا بدورهم عن فرحتهم بما لمسوه من ردود فعل إيجابى واستحسان كبير من الجمهور وهو ما يمثل دفعة قوية لهم في الخطوات القادمة.

“حفلة مانيكان ” بطولة : محمد التفاهنى ، السيد زكى ، سليمان رضوان ، جايدا الجباس ، شروق عباس ، أحمد حلاوة ، أسماء جمال ، جنى اسلام ، أحمد صالح ، محمد جمعة ، هنا محمد ، محمد عمرو ، كريم الصفتى ، محمد رشاد ، نور شريف ، بسملة أحمد، عبد الرحمن السوريكى ، سلمى مسعد ، أسماء المغربى ، روفيدا صبرى ، بسمة مجاهد ، أحمد كمال ، أفنان خالد ، مازن الصواف ، محمد غزال ، مصطفى غريب ، أية الغول ، معاذ حجازى ، أحمد القماش ، محمد هانى، ريم البندارى ، بلال محمد سعد ، رامى قطورجى ، مصطفى فراج ، محمد العربى .

تصميم ديكور محمد الاسمر ، تنفيذ ديكور “مجدى نجم ، خالد شعبان “، تصميم إضاءة تدريب مصطفى غريب ، ملابس ومكياج خلود ابو العنين ، اعداد احمد ادم ، تصميم بوستر مازن محسن ، مساعد إخراج محمد عبد السلام ، بلال محمد سعد ، صوت محمد مدبولى ، محمد دويدار ، شئون هندسية جمال سعيد ، إضاءة عماد ابراهيم

يأتي العرض في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

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