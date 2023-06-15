اسدل الستار على “حفلة مانيكان” …. بحضور أعضاء لجنة التحكيم بثقافة بورسعيد

إلاستعداداً لبدء التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل في اسوان

محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 45 حاج وحاجة قبل سفرهم لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام