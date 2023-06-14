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ربنا يجعلها فاتحة خير

ربنا يجعلها فاتحة خير

افتتح أحمد باهى نجل شقيق الموسوعه الرياضيه محمد باهى مشروعة الجديد بمدينة المرج التى يتضمن كافيه بساطه ومحل فالكون للملابس الرياضيه.

-حضر الإفتتاح عدد كبير من السادة الإعلاميين ونجوم مصر فى عالم الساحرة المستديرة تقدمهم الموسوعه الرياضيه محمد باهى، اكرم عبد المجيد هداف البلدية والزمالك ومنتخب مصر سامى فاروق المعد البدنى بالاتحاد الكره، ماهر اليمنى مدير إدارى نادى الزمالك ،جولدى ،الدخان ، زد منتخبات مصر ، سامح يوسف نجم الاتحاد والزمالك، مصطفى مارين نجم المقاولون ومنتخب مصر العسكرى، تامر عبدالخالق المدير الفنى لنادى البلاستيك والمرج و أورانج، عمرو عبده المدير الفنى السابق لنادى مصر التأمين وصاحب إنجاز صعود نادى النجوم لدورة ترقى المحترفين

كما حضرالإفتتاح أشرف حامد
المدير الإدارى لنادى النصر ورئيس لجنة مسابقات القسم الرابع منطقة القليوبية ، محمد نافع عضو لجنة الكره والرئيس الأسبق لنادى السكه الحديد، جمال مصطفى المحاضرومدير
فنى بالدورى الممتاز القطرى
محمد فوزى مدرب حراس البلاستيك ،6 اكتوبر وإسكو،
والمحاور بدورى الدرجه التالته وليد ابو العنين ،مسعد مجاهد الإعلامى،عضو لجنة مسابقات
منطقة القليوبية ومدير شئون اللاعبين لنادى أورانج ونائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإصلاح.

كل الشكر للداعى أحمد باهى رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للتسويق الرياضى على حسن الإستقبال وكرم الضيافة والترحيب الراقى بالسادة الحضور ، وربنا يجعلها فاتحة خير .

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