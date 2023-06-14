حرمان مشجع من حضور مباريات الدوري الإنجليزي لثلاثة أعوام .. فماذا فعل؟!
عوقب مشجع لنادي توتنهام الثلاثاء، بالحرمان من حضور مباريات الفريق لمدة 3 أعوام، بعدما أطلق إيماءات ساخرة بشأن كارثة هيلسبره خلال المواجهة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان 97 مشجعا لليفربول لقوا حتفهم نتيجة قصور في عملية التأمين والطوارئ في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست في هيلسبره خلال عام 1989.
ووجه كيرون دارلو البالغ 25 عاما، وهو مشجع من ويلوين بشمال لندن، هذه الإيماءات خلال المباراة أمام ليفربول على ملعب “أنفيلد” في 30 أبريل الماضي، بحسب هيئة الإدعاء البريطانية.