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حرمان مشجع من حضور مباريات الدوري الإنجليزي لثلاثة أعوام .. فماذا فعل؟!

حرمان مشجع من حضور مباريات الدوري الإنجليزي لثلاثة أعوام .. فماذا فعل؟!

عوقب مشجع لنادي توتنهام الثلاثاء، بالحرمان من حضور مباريات الفريق لمدة 3 أعوام، بعدما أطلق إيماءات ساخرة بشأن كارثة هيلسبره خلال المواجهة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان 97 مشجعا لليفربول لقوا حتفهم نتيجة قصور في عملية التأمين والطوارئ في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست في هيلسبره خلال عام 1989.

ووجه كيرون دارلو البالغ 25 عاما، وهو مشجع من ويلوين بشمال لندن، هذه الإيماءات خلال المباراة أمام ليفربول على ملعب “أنفيلد” في 30 أبريل الماضي، بحسب هيئة الإدعاء البريطانية.

وقال المدعي العام أندرو بيج: “اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة تجاه جماهير ليفربول في إشارة إلى كارثة هيلسبره، واعترف بأن سلوكه غير مقبول وندم على تصرفاته”.

وتابعت الرابطة: “اليوم، منع من حضور مباريات كرة القدم والتواجد في محيط الملاعب لمدة 3 أعوام، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا، وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (250 دولار) وغرامات أخرى”.

وكانت بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، شهدت حالات من العنصرية، تسببت في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: “وكالات”

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