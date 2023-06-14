حرمان مشجع من حضور مباريات الدوري الإنجليزي لثلاثة أعوام .. فماذا فعل؟!

وقال المدعي العام أندرو بيج: “اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة تجاه جماهير ليفربول في إشارة إلى كارثة هيلسبره، واعترف بأن سلوكه غير مقبول وندم على تصرفاته”. وتابعت الرابطة: “اليوم، منع من حضور مباريات كرة القدم والتواجد في محيط الملاعب لمدة 3 أعوام، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا، وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (250 دولار) وغرامات أخرى”. وكانت بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، شهدت حالات من العنصرية، تسببت في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. المصدر: “وكالات”