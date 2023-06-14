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تجديد الثقه ل أحمد عبدالنبى فى القسم الثالث

تجديد الثقه ل أحمد عبدالنبى فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

أعلن مجلس إدارة مركز شباب
قليوب برئاسة الحاج حسين عشماوي عن تجديد الثقة، فى أحمد عبدالنبى المدير الفنى لفريق الكره الأول لمركز شباب قليوب الصاعد من دورى القسم الرابع إلى دورى القسم الثالث الموسم الجديد موسم 2023-2024.

-فيما أعلن عبد النبى عن بقاء الجهاز الإدارى والطبي بجانب جهازة الفني المعاون للفريق الأول، آملين المنافسة وتحقيق حلم الصعود التى بات وأصبح حديث الشارع الرياضى، لأبناء قليوب في المنافسة على حجز تذكرة الصعود لدورى الممتاز “ب ” الموسم الجديد.

وقال عبد النبى خلال حديثه لملاعب بلدنا عبر الهاتف المحمول : ” أن فريق قليوب خاض تجربه الموسم قبل الماضى فى نفس الدرجة، وواجه صعوبات كبيره مقارنة بالفرق المنافسة ماديا ، والتى استبعدت من المجموعه بالصعود لدورى المحترفين و دورى الممتاز “ب” وأصبحت الأماني ممكنه والصعود يقترب ويحتاج لتركيز وجهد اكبر وأبناء قليوب قادرون على تحقيق الحلم .

واختتم عبد النبى حديثه قائلا إنه يتلقى مساندة ودعم مادى ومعنوى مناسب للائحة الفريق خلال الموسم الجديد، وهناك هدف محدد واجب تحقيقة والجميع يسعى لدعم أبناء قليوب وقد أفصح احمد عبد النبى عن الجهازه المعاون الآتى أسماءهم :

محمد الغنام مشرف ع الفريق

أحمد عبد النبي مدير فني شريف شولة مدرب عام
هاني بلية مدرب مساعد
أمير عرابي مدرب حراس

صبيح أبو سبيع م إداري
محمد ابو غالمة إداري
خالد عبدالعزيز مركز إعلامي

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