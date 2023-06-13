آمنة يزور البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم بزيارة ديوان عام محافظة البحيرة حيث كانت في استقباله الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم، وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكافة المحافظات.