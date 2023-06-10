بالصور.. “وفاء عامر ومها أحمد وإيناس عز الدين” يفتتحون مركز مختار إسماعيل للشعر بأكتوبر
كتب: أحمد زينهم
حضرت الفنانة وفاء عامر والفنانة مها أحمد والفنانة إيناس عز الدين حفل افتتاح الفرع الثاني لخبير الشعر العالمي مختار إسماعيل في أكتوبر.
كما حضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة عايدة غنيم والفنانة صفاء جلال والفنانة صبا الرفاعي والمهندسة داليا أحمد.
افتتح مركز مختار إسماعيل في أكتوبر بحضور وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي سها سليمان والإعلامية سحر عباس وخبيرة التجميل منار صبري والاعلامية إيمان سميح والفنانة جهاد عصام.