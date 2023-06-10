عاجلعالم الفن

بالصور.. “وفاء عامر ومها أحمد وإيناس عز الدين” يفتتحون مركز مختار إسماعيل للشعر بأكتوبر

بالصور.. “وفاء عامر ومها أحمد وإيناس عز الدين” يفتتحون مركز مختار إسماعيل للشعر بأكتوبر

كتب: أحمد زينهم

حضرت الفنانة وفاء عامر والفنانة مها أحمد والفنانة إيناس عز الدين حفل افتتاح الفرع الثاني لخبير الشعر العالمي مختار إسماعيل في أكتوبر.

كما حضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة عايدة غنيم والفنانة صفاء جلال والفنانة صبا الرفاعي والمهندسة داليا أحمد.

افتتح مركز مختار إسماعيل في أكتوبر بحضور وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي سها سليمان والإعلامية سحر عباس وخبيرة التجميل منار صبري والاعلامية إيمان سميح والفنانة جهاد عصام.

ومن الجدير بالذكر أن مختار إسماعيل خبير تركيب الشعر العالمي والذي يعد صاحب أشهر طريقه تركيب شعر الرينج ليرز، يعتبر من أشهر خبراء الشعر المعروفين بطرقه المتعددة في تركيب الشعر ومعالجته، وقد تعامل مع العديد من المشاهير مثل ريهام سعيد ووفاء عامر وريم البارودي وراندا البحيري وبوسي شلبي لتميز خاماته وطريقته المبتكرة في تركيب الشعر ليعطي شكلا طبيعيًا دون الإضرار بالشعر وتقوية وتكثيف الشعر الأصلي.

Post Views: 143
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of كن متسامحاً وأن لم تستطع النسيان

كن متسامحاً وأن لم تستطع النسيان

منذ ساعتين
Photo of الإجراءات الجديدة الخاصة بدخول الأخوة السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد

الإجراءات الجديدة الخاصة بدخول الأخوة السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد

منذ 3 ساعات
Photo of وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون المشترك مع نقيب الأطباء

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون المشترك مع نقيب الأطباء

منذ 9 ساعات
Photo of 🌿همسةالصباح العمر والذكرة🌿

🌿همسةالصباح العمر والذكرة🌿

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!