شركة غاز مصر تحتفل بلاعبى منتخب الشاطئية وجهاز فنى أورانج
كتب -مسعد مجاهد
احتفل مسئولوا نادى غاز مصر برئاسة الأستاذ محمد حسن الدقونى عضو مجلس إدارة نادى البلاستيك الأسبق والمسئول عن النشاط الرياضى لغاز مصر فى دورى الشركات، بلاعبى منتخب الكرة الشاطئية لحصولهم على بطولة كأس العرب 2023 والجهاز الفنى لفريق الكره الأول لنادى أورانج لصعودهم إلى دورى القسم الثالث.
وجه الاستاذ محمد حسن المسئول عن الملف الرياضى لشركة غاز مصر الحاصل على بطولة الشركات والصاعد إلى البطولة المجمعة بمدينة بور سعيد ،دعوة تكريم لنجوم منتخب مصر للكره الشاطئية هم حسان محمد لاعب اسمنت اسيوط، محمد عبدالنبى
” لوحه” لاعب البلاستيك وأورانج، الحسينى طه كابتن فريق الشرقية للدخان فى الدورى الممتاز مصطفى “صاصا” لاعب فريق بورتو السويس .