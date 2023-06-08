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شركة غاز مصر تحتفل بلاعبى منتخب الشاطئية وجهاز فنى أورانج

شركة غاز مصر تحتفل بلاعبى منتخب الشاطئية وجهاز فنى أورانج

كتب -مسعد مجاهد

احتفل مسئولوا نادى غاز مصر برئاسة الأستاذ محمد حسن الدقونى عضو مجلس إدارة نادى البلاستيك الأسبق والمسئول عن النشاط الرياضى لغاز مصر فى دورى الشركات، بلاعبى منتخب الكرة الشاطئية لحصولهم على بطولة كأس العرب 2023 والجهاز الفنى لفريق الكره الأول لنادى أورانج لصعودهم إلى دورى القسم الثالث.

وجه الاستاذ محمد حسن المسئول عن الملف الرياضى لشركة غاز مصر الحاصل على بطولة الشركات والصاعد إلى البطولة المجمعة بمدينة بور سعيد ،دعوة تكريم لنجوم منتخب مصر للكره الشاطئية هم حسان محمد لاعب اسمنت اسيوط، محمد عبدالنبى
” لوحه” لاعب البلاستيك وأورانج، الحسينى طه كابتن فريق الشرقية للدخان فى الدورى الممتاز مصطفى “صاصا” لاعب فريق بورتو السويس .

تم التكريم داخل نادى المؤسسة العماليه بشبرا الخيمه فى حضور لاعبى غاز مصر والجهاز الفنى ووسط احتفاليه كبيره تم تكريم الجهاز الفنى لفريق اورانج بقيادة المدير الفني تامر عبدالخالق والمدرب العام احمد البدرى وحسين سويلم المشرف على النشاط الرياضى ومسعد مجاهد مدير شئون اللاعبين.

_وايضا تم تكريم الكابتن ايمن حسن عقل نجل رئيس نادى البلاستيك الأسبق حسن عقل وابن نادى البلاستيك والكابتن محمد نافع عضو مجلس إدارة نادى السكه الحديد وأحد أهم العوامل الأساسية التى ساهمت بشكل كبير فى صعود الفريق من القسم الثالث الى الممتاز “ب” واحد أبناء الكيان الكبير والكابتن زكريا وهدان المحاضر الدولى وعضو لجنة مسابقات منطقة القليوبية .

نيابة عن الجميع أتقدم بالشكر للاستاذ محمد حسن المسئول عن ملف الرياضه لشركة غاز مصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافه وتكريمه لأبناء منتخب مصر ونادى اورانج لفته ولا اروع من شخصيه دائما تمد يدها بالعطاء كل التوفيق ومزيد من النجاحات للمنظومه المحترمه منظومة غاز مصر .

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