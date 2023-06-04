سمير نوح: الدعوة عامة لحفل تكريم مدربين نادى البلاستيك
كتب – مسعد مجاهد
دعى سمير نوح رئيس قطاع الناشئين ونجم الزمن الجميل فى عصر البلاستيك الذهبى دعوة عامة لأبناء وقدامى النادى لإحتفالية وتكريم مدربين قطاع الناشئين الحاصلين على كؤوس وشهادات تقدير للمراكز الاولى والثانيه من قبل منطقة القليوبية لكرة القدم عن موسم 2022/2023 .
-حرص الكابتن سمير نوح أحد أبناء نادى البلاستيك ونجومه فى عصره الذهبى ،كما عودنا على لم الشمل ودعوة أبناء وقدامى النادى
تكريما لمدربين القطاع الذين بذلوا جهدا كبيرا وحققوا نجاح كبير وحصلوا على 4 مراكز فى حفل تكريم منطقة القليوبية بقاعة مؤتمرات نادى بنها الرياضى الإسبوع الماضى وتقدم الكابتن عصام مصطفى منوب عن مدربين قطاع نادى البلاستيك لاستلام الكؤوس وشهادات التقدير.
-فى لفته جميله قرر الكابتن سمير نوح أن يعلن عن موعد حفل تكريم مدربين النادى الحاصلين على مراكز فى مختلف الاعمار السنيه، الخامسة عصر يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو الجارى داخل نادى البلاستيك والدعوة عامه للجميع .