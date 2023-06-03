الصحفي والإذاعي والرحالة العراقي الذي تزوج 90 امرأة و200 زواج مدني تعرف عليه
كتب حاتم الورداني علام
الصحفي والإذاعي والرحّالة (يونس صالح خلف الجبوري بحري) هذه بعضا من شذرات ولطائف سيرته :-
هو من أصل عراقي من قبيلة الجبور العربية وُلد في سوريا عام 1900 كما يقول في لقاء معه وقيل إنه وُلد في الموصل
دخل مسابقة لعبور بحر المانش، فتقدم يونس بعلم العراق لدخول المسابقة قبل ساعات معدودة من بدئها من دون تحضير سابق أو تدريب. فعبر البحر وفاز بالمركز الأول فأطلقوا عليه اسم (يونس البحري)
حمل 15 جنسية كالسورية الانجليزية، العراقية، اللبنانية، الاردنية، السعودية، اليمنية ، الليبية، التونسية، المغربية…الخ