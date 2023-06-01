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مراسم زيارة وزير الثقافة والسياحه والآثار العراقى الى مجمع الفاتح السكنى.

مراسم زيارة وزير الثقافة والسياحه والآثار العراقى
الى مجمع الفاتح السكنى.

كتب/ وائـل فـرار

تشهد العراق طفره كبيره فى معالم البناء الحديث والمعمار المعاصر. ويعد مجمع الفاتح السكنى أهم الصروح المعمارية بالعراق والتى تحمل طابع خاص
حيث تفضل معالى الدكتور أحمد فكاك البدرانى وزير الثقافة والسياحه والآثار العراقى بزيارة لهذا المجمع السكنى وكان فى إستقباله رجل الأعمال على الفاتح ولففيف من كبار شخصيات المجتمع العراقى. وكان بصحبة معالى الوزير وفدا رفيع المستوى من قيادات الوزاره
جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة فرع الاتحاد الدولى لرجال الاعمال والمستثمرين العرب بالخارج فرع بغداد الذى ضم نخبه من ابرز الشخصيات العامه وكان فى مقدمتهم السيد / حسين الاسدى
والسيد / صباح الدباغ
وبحضور السيد مكى الصفار والسيد علاء الدين القصير وغيرهم من الشخصيات التى شرفت اللقاء بالحضور

وباشر ترتيبات الزيارة السيد/ عبدالاله الدباغ رئيس فرع الاتحاد بنينوى.
جاءت هذه الزياره من قبل معالى الوزير للاطلاع على مشروعات اعضاء الاتحاد بصفته الرئيس الفخرى للاتحاد
مؤكدا على دعمه الكامل لهم ومذللا لكافة العقبات التى تواجه إستثماراتهم. تطبيقا لرؤية القيادة السياسيه بالعراق على دعم مشروعات القطاع الخاص بالدوله.

وأشاد معالى الوزير بهذا الصرح المعمارى الكبير الذى سيخفف على الدوله أعباء توفير السكن لمواطنيه. وشجع سيادته رجال الأعمال وكرمهم للمضى قدما نحو تنميه حقيقه تحتاجها العراق خلال الفتره المقبله

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