مراسم زيارة وزير الثقافة والسياحه والآثار العراقى
الى مجمع الفاتح السكنى.
كتب/ وائـل فـرار
تشهد العراق طفره كبيره فى معالم البناء الحديث والمعمار المعاصر. ويعد مجمع الفاتح السكنى أهم الصروح المعمارية بالعراق والتى تحمل طابع خاص
حيث تفضل معالى الدكتور أحمد فكاك البدرانى وزير الثقافة والسياحه والآثار العراقى بزيارة لهذا المجمع السكنى وكان فى إستقباله رجل الأعمال على الفاتح ولففيف من كبار شخصيات المجتمع العراقى. وكان بصحبة معالى الوزير وفدا رفيع المستوى من قيادات الوزاره
جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة فرع الاتحاد الدولى لرجال الاعمال والمستثمرين العرب بالخارج فرع بغداد الذى ضم نخبه من ابرز الشخصيات العامه وكان فى مقدمتهم السيد / حسين الاسدى
والسيد / صباح الدباغ
وبحضور السيد مكى الصفار والسيد علاء الدين القصير وغيرهم من الشخصيات التى شرفت اللقاء بالحضور