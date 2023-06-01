حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس
أحمد حسان
بدأ عدد من رجال الدولة والشخصيات الهامة واللاعبى القدامى بالنادي الأهلى إلى التوافد على حفل افتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس
و قام محمود الخطيب رئيس النادي واللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية بجولة تفقدية بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع والمحدد له الأول من يونيو المقبل
و جاء ذلك في حضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والمهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والعميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع
وعقد رئيس النادي جلسة مع اللواء وليد عارف لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستلام الفرع قبل افتتاحه رسميا