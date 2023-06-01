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السفير الفرنسى يزور مدارس مصر للغات لتميزها التعليمى إقليميًا ودوليًا

السفير الفرنسى يزور مدارس مصر للغات
لتميزها التعليمى إقليميًا ودوليًا

كتب محمد الشافعى

قام السفير الفرنسى مارك باريتى ، بزيارة مدارس مصر للغات القسم الفرنسى، لتكريم المدرسة على المجهود المتميز فى مجال التعليم فى مصر لعقود طويلة.
واستقبله المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة والدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس والمدير الفرنسى مسيو سبيستيان
وقد أشاد السفير الفرنسى، بتطوير وتحديث المنشآت التعليمية وجميع الخدمات التى تقدم مما يساعد على الارتقاء بالمستوى التعليمى والثقافى للطلاب، وهو ما يدعم توطيد أواصر الثقافة والصداقة بين الشعبين المصرى والفرنسي.

وأضاف باريتى: مصر للغات هى مدرسة نفتخر بشراكتها حيث أنها مدرسة عظيمة وعريقه، لاستخدامها أحدث النظم التعليمية والتربوية، مما يساعد فى تخريج أجيال تفيد المجتمعات الانسانية.
كما أثنى السفير الفرنسى على دور ادارة المدارس ممثلة فى الدكتورة شاهيناز شحاتة، مديرعام المدارس ومجهوداتها المتميزة وانطلاقها إلى آفاق تعليمية مرموقة بتوفير الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لإنجاز هذا النجاح الذى لمسه، وهو نجاح نادر لم يراه فى أى من مدارس التعليم الفرنسى، وأنه يدعم هذه المنظومة الناجحة التى هى نموذج يحتذى به.
وتابع قائلاً: “ساقوم بنقل هذه التجربة للحكومة الفرنسية للعمل على دعم التعاون البناء بين مصر وفرنسا فى هذا المجال تماشيا مع خطة الرئيس السيسى للاستفادة من النظم التعليمية العالمية بهدف تطوير منظومة التعليم المصرى”.
وقد رحب المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة بالسفير الفرنسى، وقال إن الزيارة هى تشريف من الحكومة الفرنسية للتعليم المصرى وفخر لمدارس مصر للغات وقيادتها وإدارتها التى تسعى دائما إلى تقديم الأفضل للأجيال الناشئة تربويا وتعليميا لتقديمها إلى المجتمع المصرى، وإننا نسعى إلى مزيد من النجاحات معا فى شراكة متميزة عظيمة تكون بمثابة نموذجًا تعليميًا نفتخر به من أجل بناء الإنسان القادر على الإبداع والتفاعل مع الحياة كما أراد الله.

وان تلك الزيارة هى اضافة كبرى لنا جميعا عائلة مصر للغات، وعلامة واضحة على اننا بشراكتنا التعليمية مع الجانب الفرنسى دائما ما تؤدى إلى اتاحة أعلى جوده تعليمية، مما يؤكد الثقة المتبادلة بيننا، ويظهر ذلك فى الإقبال الكبير الذى يؤدى إلى زيادة عدد الطلاب الذين يرغبون فى التعليم الفرنسى بالالتحاق بمصر للغات، ونتطلع إلى مزيدا من التعاون الذى يثمر عن التطوير والتحديث ويطلع إلى اعداد اجيال متفوقة علميا وتربويا.
وصرحت الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس : أن زيارة السفير الفرنسى حدثا فريدا فى مدارس مصر للغات وان وتكريمه لمدارسنا واشادته بما نقوم به، يعتبر تكليلا نضعه فى أعناقنا فخورين به، وهو ما يؤكد على نجاح منظومة ” العمل بالحب يؤدى للنجاح”، فلدينا فريق عمل عالى المستوى يعمل بإخلاص وحب ومهنية، واهتمام بمنظومة التعليم وتطويرها دائما فالعمل والاجتهاد والجد نتيجته ليس النجاح فقط بل والتميز، وذلك تمشيا مع توجهات الدولة ووزارة التربية والتعليم، لننطلق بتعليمنا إلى المستويات الدولية الكبرى وهذا هو هدفنا، وفى ذلك لابد من تقديم الشكر والتقدير للدكتور مارك سفير فرنسا على زيارته لمصر للغات .
ان استمرارنا فى النجاح لم يتأتى صدفة بل نتيجة جهد وعمل متواصل مخلص تربويا وتعليميا وإداريا على أفضل وأحدث الأسس والقواعد العلمية العالمية
وزيارة السفير الفرنسى لصرح مدارس مصر للغات هو استمرار للتكريم لمدارسنا ، فبعد التكريم من جامعة ” كمبريدج العالمية بلندن فى اكتوبر الماضى ، وما حصلت عليه المدارس من اعتماد شهادة دبلومة IB البكالوريا الدولية من هولندا ،وتعدد الزيارات التعليمية العالمية لمصر للغات كأحد المؤسسات التعليمية المتميزة فى مصر ولعالم العربى والعالم ،

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