السفير الفرنسى يزور مدارس مصر للغات
لتميزها التعليمى إقليميًا ودوليًا
كتب محمد الشافعى
قام السفير الفرنسى مارك باريتى ، بزيارة مدارس مصر للغات القسم الفرنسى، لتكريم المدرسة على المجهود المتميز فى مجال التعليم فى مصر لعقود طويلة.
واستقبله المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة والدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس والمدير الفرنسى مسيو سبيستيان
وقد أشاد السفير الفرنسى، بتطوير وتحديث المنشآت التعليمية وجميع الخدمات التى تقدم مما يساعد على الارتقاء بالمستوى التعليمى والثقافى للطلاب، وهو ما يدعم توطيد أواصر الثقافة والصداقة بين الشعبين المصرى والفرنسي.