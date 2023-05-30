آرت برودكشن تستأنف تصوير “فندق خمس هموم”
متابعة : وائل عباس
أكد المنتج “أحمد جرادة ” أن شركة ” أرت برودكشن ” للأنتاج الفني تستأنف تصوير مسلسل “فندق خمس هموم” بعد توقف دام شهرين، وأضاف جرادة أنه أبرم اتفاق مع قنوات الشارقة بالإمارات لعرض المسلسل عليها بعد الإنتهاء من تصويره.
كما نفى وجود أي أزمات تخص أنتاج المسلسل كما تردد مؤخرًا.
من الجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي ساخر، كما يشارك به عددًا من النجوم بمصر، ليبيا والسعودية، أبرزهم الفنان القدير علاء مرسي، مدحت تيخا، حسام داغر، نرمين ماهر، الهام عبدالبديع، أحمد التهامي ، آسيا محمود، نيچار محمد، انجي شرف، ايمان يوسف ، والفنان الكبير منير مكرم.