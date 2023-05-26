حال أوراق الشجر

عبدالباسط الصمدي أبوأميمه

اليمن

ليس المهم بأن تكتب

ألفا ألفا سطرا بل المهم

أن تكتب سطرا يبقا ألف عام

تمضي الحياة و يبقى الأثر

أنا شاعر أمه اليمن

و الأماكن كلها لا تتسع لي

و كل الطرقات حتى الأماكن

التي تبدأ الخيل

منها ركابها تعرفني

أنا الذي بنيت القباب

زخرفتها و نقشت صدورها

و بكلتا اليدين مزجت الألوان

و رسمت من الأحجار كلاما بالوزن

و بيوتا يدركها التاريخ

إينما أسكن يكون القصر

و حيثما حلت ابتسامتي

ظهرت أسواقا

يظللها السحاب المنخفض

لقد ركبت البحر في عتم ليل

رأيت الليل و ليل الليل

و رأيت سرابا بلا ماء

كأن الأماكن لا تحتاج للنسيان

و كأن البحر أوحش من زمان

في عين النملة ناديت بصوت عواطفي لعل الصحراء

تعرفني و الليل الطويل

و في جذع النخلة

ناديت بأعلى صوت

لعل مكان القلب يأخذ بالإرتفاع

و يعانق أشجارا باسقة

و في ظل الناقة

ابحرت ليال مع الأموج

و من نظرة وقت الشروق

وجدت الحب بلا موعد

أقول

لا تركنن إلى الدنيا

الأحوال تتبدل دائما

و أنت مسافر

و لا تفرح إذا أذيت إنسانا

مهما غرتك الأيام

ستشرق شمس يوم

تساق فيها إلى الأذي

كما سوقت أنت

و لن يرفع عنك

حتى تدفع الثمن

فانية هي الدنيا

و الأيام كحال أوراق الشجر

يوم خضراء زاهية بأبهى حال

و يوم بحال ألوان أوراق الخريف

و يوم حالها حال ممزوجة بتراب

و أقول

يمضي العمر يوما وراء يوم

عاما وراء عام أفراحا و أحزان

شدة و رخاء شدائد و مسرات

و تمضي الحياة و يبقى الأثر

إترك أثر فالأشجار

لا تمحو الأثر

و الأرض تنبت بالأثر

هذه نصيحة

إنسان يرجوا لقاء ربه

يدعى أبا أميمة

عبدالباسط عبدالسلام قاسم الصمدي _اليمن