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حال أوراق الشجر

حال أوراق الشجر

عبدالباسط الصمدي أبوأميمه
اليمن

ليس المهم بأن تكتب
ألفا ألفا سطرا بل المهم
أن تكتب سطرا يبقا ألف عام
تمضي الحياة و يبقى الأثر

أنا شاعر أمه اليمن
و الأماكن كلها لا تتسع لي
و كل الطرقات حتى الأماكن
التي تبدأ الخيل
منها ركابها تعرفني
أنا الذي بنيت القباب
زخرفتها و نقشت صدورها
و بكلتا اليدين مزجت الألوان
و رسمت من الأحجار كلاما بالوزن
و بيوتا يدركها التاريخ
إينما أسكن يكون القصر
و حيثما حلت ابتسامتي
ظهرت أسواقا
يظللها السحاب المنخفض
لقد ركبت البحر في عتم ليل
رأيت الليل و ليل الليل
و رأيت سرابا بلا ماء
كأن الأماكن لا تحتاج للنسيان
و كأن البحر أوحش من زمان
في عين النملة ناديت بصوت عواطفي لعل الصحراء
تعرفني و الليل الطويل
و في جذع النخلة
ناديت بأعلى صوت
لعل مكان القلب يأخذ بالإرتفاع
و يعانق أشجارا باسقة
و في ظل الناقة
ابحرت ليال مع الأموج
و من نظرة وقت الشروق
وجدت الحب بلا موعد
أقول
لا تركنن إلى الدنيا
الأحوال تتبدل دائما
و أنت مسافر
و لا تفرح إذا أذيت إنسانا
مهما غرتك الأيام
ستشرق شمس يوم
تساق فيها إلى الأذي
كما سوقت أنت
و لن يرفع عنك
حتى تدفع الثمن
فانية هي الدنيا
و الأيام كحال أوراق الشجر
يوم خضراء زاهية بأبهى حال
و يوم بحال ألوان أوراق الخريف
و يوم حالها حال ممزوجة بتراب
و أقول
يمضي العمر يوما وراء يوم
عاما وراء عام أفراحا و أحزان
شدة و رخاء شدائد و مسرات
و تمضي الحياة و يبقى الأثر
إترك أثر فالأشجار
لا تمحو الأثر
و الأرض تنبت بالأثر
هذه نصيحة
إنسان يرجوا لقاء ربه
يدعى أبا أميمة

عبدالباسط عبدالسلام قاسم الصمدي _اليمن

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