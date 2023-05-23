الأحرار الإشتراكيين يقدم مشروع قانون لأمانة الحوار الوطنى لتعديل المادة ٨ من الفقرة الخامسة من قانون مجلس النواب : وعدم دستورية حرمان من تجاوزوا سن التجنيد حتى ثلاثون عاما من حق الترشيح للانتخابات .
كتب: محمد دياب
تقدم حزب الأحرار الاشتراكيين بإقتراح مشروع قانون مدعوم بالمستندات لأمانة الحوار الوطنى بلجنة المجالس المحلية بإدخال تعديلات على المادة ٨ من الفقرة الخامسة من قانون مجلس النواب ، حيث تؤكد المستندات بالمذكرة التى تسلمها المستشار القانونى للحزب من النائب على دولا عن دائرة بنى سويف سابقا والتى سلمها لأمانة الحوار الوطنى إثناء مناقشات قانون المحليات والتى تضمنت وأكدت أحقية من تجاوز سن الثلاثون عاما ولم يتقدم للتجنيد للترشح للانتخابات البرلمانية والشعبية ، وقد حصل الحزب علي حكم صادر من محكمة القضاء الاداري بالدعوي رقم 3 لسنة 2015 الدائرة 18 افراد بني سويف واكدته المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم107707 لسنة 61ق عليا .
بأحقية من تجاوز سن ال30 عاما وتخلف عن ميعاد التقدم للخدمة العسكرية في الترشح للبرلمان بأعتبار ان حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور لكل مواطن .
واشارت المحكمة فى حكمها ان الدستور اعتبر الحقوق الاساسية من الحقوق العامة التي حرص علي كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان اسهامهم في اختيار قيادتهم وممثليهم في ادارة دفة الحكم … ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة تلك الحقوق وانما جاوز تلك الحقوق الي اعتبار مساهمته في الحياة العامة واجب وطني … لاتصال الامر بالسيادة الشعبية .
ونوهت المحكمة الي مراجعة حكم المحكمة الدستورية العليا في (الدعوي رقم 56 لسنة 1قضائية دستورية جلسة 12-6-1986 )
وحيث ان النص في الدستور قد اكد ان حق الترشيح والانتخاب وابداء الراي في الإستفتاء وفقا لاحكام القانون وان مساهمته في الحياة العامة واجب وطني مؤادة ان الدستور قد اناط بالمشرع بان يضع تنظيما يقوم علي دعائم موضوعية تنظم حق الترشيح بما يكفل تحقيق المقاصد التي توخاها المشرع الدستوري بضمان تهيئ الفرص المتكافئة امام الجميع بما لا يخل بحق الترشيح .(يراجع حكم الدستورية العليا بالدعوي رقم 206 لسنة 20ق الصادرة بجلسة 3-11-2002 ).
واضافت المحكمة في سياق حكمها الي ان المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حدد علي سبيل الحصر الجرائم التي تجعل المتقدم للترشيح محروما من مباشرة حقوقه السياسية و مفتقدا لاحد شروط الصلاحية كما اشترط بمقتضي نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب فيمن يترشح للعضوية ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية او اعفي منها طبقا للقانون ..
ومع خطورة وكثرة الجرائم الاخري غير التخلف عن التقدم لجهة التجنيد حتي سن ال30 سنة ومساس هذة الجرائم الاخري بالشرف او الكرامة بل تعدي بعضها الي ارتكاب جرائم وجنايات وتزوير وخيانة امانة وكذلك صدور احكام عسكرية في جنايات فقد عمد المشرع صراحة الي ان حدد لها حدودا زمنية معينة للحرمان حتي لا يكون مؤيدا فجعل حدها الاقصي خمسة سنوات او اجراء معينا في بعضها بان يكون الحكم المقضي به قد اوقف تنفيذه بحكم قضائي او يكون المحكوم عليه قد رد الي إعتباره .
وحيث انه ايا من الجرائم التي اوردها المشرع كأسباب لإفتقاد المرشح احد شروط الترشيح اشد خطورة واكثر أثرأ من التخلف عن ميعاد التقدم للتجنيد ولم يجعل المشرع ايا سببا لحرمان مرتكب ايا منها من حق الترشيح حرمانا موبدا تأكيدا لضرورة تمتع كل مواطن من حق الترشيح والانتخاب المكفولة له بالدستور وممارسة حقه بالترشيح والانتخاب دون شرط.
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا 20 لسنة 39 قضائية جلسة 7-3-1993).
وقالت المحكمة ان من يرتكب جناية التخلص من الخدمة العسكرية وفقا لنص المادة 50 من القانون 127 لسنة 1980 المنوه عنه لم يحرم من مباشرة حقوقه السياسية اذا اوقف التنفيذ او رد اليه اعتباره وفقا لصريح نص الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون 45 لسنة2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وبالتالي يكون من تخلف عن ميعاد التقدم لجهة التجنيد وتجاوز سن ال30 من العمر لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية من باب اولي .
و اشار المستشار القانونى للحزب أن المحكمة قالت في اسباب حكمها بأن من تخلف عن ميعاد التجنيد حتي جاوز سن ال30 قد ارتكب جنحة غير مخلة بالشرف والامانة طبقا لما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من المدعي وهي عبارة عن صورة ضوئية من كتاب فرع التجنيد بإدارة التعبئة بما يفيد ان جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف وان النموذج 47 يعتبر احدي االشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 1980 .
واضافت المحكمة ان المدعي ليس في مركز قانوني اسوء ممن ارتكب جرائم اشد خطورة وعقوبة ومنها من ارتكب جريمة جنائية عن طريق الغش للتنصل من اداء الخدمة العسكرية ولذا جاء ت المادة الثانية من القانون 45 لسنة 2014 لم تتضمن افتقاد من تخلف عن التقدم لجهة التجنيد لشرط الترشيح بينما تضمن الاكثر خطورة وهي جريمة التخلص من التجنيد بالغش و اكدت المادة المشار اليها الي ان رد الإعتبار يعيد كافة الحقوق السياسية لمن رد اليه الاعتبار .
واكدت المحكمة ان من تخلص بالغش من الخدمة العسكرية جنايه يرد اليه الاعتبار ويتم ترشيحه وان من تخلف عن ميعاد التقدم لجهة التجنيد وهي حنجة غير مخلة بالشرف والامانة يحرم من حق الترشيح بالمخالفة للاصل الدستوري العام والذي يرفض تقييد الحق بنص صريح ولمدة مؤقته ولا يقدح في ذلك حكم الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن 1973 لسنة 47 قضائية بجلسة 7-12-2000 نحت منحا مغايرا اليه المحكمة في الدعوي الماثلة وذلك بان قضت بانه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها طبقا للقانون وان توحيد المبادئ اعتبرت ان من تخلف انها جنحة لا يرد فيها الإعتبار لكون العقوبة ليست مقيدة للحرية وانما هي عقوبة مالية بالغرامة .
واكدت المحكمة ان حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا جلسة 7-3-1993 والمادة 552 لسنة 1950 بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص اان (يترتب علي رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية).
مفاد ذلك ان رد الإعتبار قانونا او قضاء يترتب عليه زوال الاثار المترتبة علي الحكم محل رد الإعتبار واهمها إعادة ممارسة حقوقة السياسية ومنها حقه في الترشيح والإنتخاب ..فإذا كان هذا بشأن الجرائم التي تصل عقوبتها للسجن والحبس فأن تلك التي تكون عقوبتها العرامة والتي رفعها المشرع من رد الإعتبار لهوانها لتكون من باب اولي في ترتب تفعيل رد الإعتبار ولا يغر من ذلك ما ذهب اليه حكم دائرة توحيد المبادئ سالف الاشارة اليه من كون الترشح لعضوية المجالس النيابية حق مقيد بالنسبة للترشيح ومطلق لحق الإنتخاب وهو ما يفرض علي من تخلف عن التجنيد القيد في حقه للترشيح للمجالس النيابيةطوال حياته ذلك ان هذا القول جاء عاما دون سند من قانون يؤيده ااو واقع يعضده وهو ما يكون معه الحكم المشار اليه قد حمل النصوص الخاصة بشروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية ما لا قدرة لها علي حمله بل زاد ذلك ان المفارقة اضحت واضحة البيان في كون من ارتكب الجريمة الاخف اصبح في مركز اسوء من مرتكب الجريمة الاشد وهذا ما يجافي المنطق القانوني ومقصد المشرع وقواعد العدالة الطبيعية .
فضلا عن ذلك ان الحكم المشار اليه( توحيد المبادئ) قدحمل من تخلف عن التجنيد اوزارا ما حمله المشرع ذلك ان من المبادئ الاسياسية في قانون العقوبات التناسب بين الذنب والجزاء فإذا كان المشرع قد جعل عقوبة التخلف عن ميعاد التجنيد الغرامة فكيف يكون الاثر المترتب علي هذة العقوبة اشد خطرا واعظم جرما من ذلك الذي يرتكب ذنبا يعقاب عليه بالحبس او االسجن ..زيادة علي ذلك كله فإنه وان كان اداء الخدمة العسكرية واجبا وطنيا إالا ان عدم ادائها لا ينفي عن بعض من ارتكب هذا الذنب الوطنية كما ان الحكم المشار اليه جعل التخلف عن التجنيد سيفا مسلطا علي رقبة من ارتكب هذا الذنب ولا يرفع عنه حتي إنقضاء اجله والقانون من تسليط هذا السيف براء .ولذا تقضي المحكمة بقبول اوراق ترشيح المدعي ضمن كشوف المرشحين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ..