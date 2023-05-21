الخطير متصدر وصقر الوصيف فى ترقى المحترفين
كتب -مسعد مجاهد
تعادل أمس فريق نجوم المستقبل بقيادة أحمد عيد عبدالملك مع مضيفه فريق إتحاد الشرطة بقيادة مدربه توفيق صقر بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب إتحاد الشرطه بالعباسيه ضمن منافسات الاسبوع الخامس وقبل الأخير من مسابقة دورة الترقى المؤهلة لدورى المحترفين الموسم الجديد .
ملخص المباراه..
نجح فريق اتحاد الشرطه أن يتقدم على فريق النجوم بهدف من ركلة جزاء فى منتصف الشوط الأول،وظل فريق الشرطة الأخطر على المرمى النجوم طوال الشوط الأول وبالإضافة إلى امتلاك كامل لمنطقة وسط الملعب حتى نهاية الشوط .
-بينما جاء الشوط الثانى مختلف تماما وتحول مجرى اللقاء لصالح نجوم المستقبل الذى كشر عن أنيابه وسيطر على مجرى الشوط الثانى سيطرة كاملة وكان الأخطر وبدأ يقل المخزون البدنى لدى أبناء الشرطه فى الوقت الذى تمكن فريق النجوم من الهجوم المكثف على مرمى مضيفه حتى سجلوا هدف التعديل ، هدف عكسي عن طريق النيران الصديقه،وبعد هدف التعديل تغير من شكل وطريقة اللعب وأصبح الجيم مفتوح امام الفريقين وتبادلت الهجمات على مرمى كلاهما لكن دون جدوى ليطلق قمر الدولة صافرة النهايه معلنا تعادل الفريقين 1/1.
-بهذه النتيجه ارتفع رصيد نجوم المستقبل إلى النقطة 10 متصدرا للمجموعة،بينما ارتفع رصيد اتحاد الشرطه للنقطة 8 فى المركز الثانى بالتساوي مع فريق المريخ البورسعيدى فى نفس عدد النقاط، الذى تعادل أمس مع نجمة سيناء فى نفس الجوله .
أدار اللقاء تحكيمياً..