افتتاح برنامج الدورة التدريبية عن تطوير صناعة الجبن الراس الرومي بكلية الزراعة الإسكندرية
كتبت : نجلاء احمد
افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأحد، الموافق 2023/5/21، برنامج الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الزراعة، تحت عنوان تطوير صناعة الجبن الراس الرومي لينافس في الأسواق العالمية وذلك بحضور الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة صبري سلامة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عيشة عبد المقصود، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، والدكتور مرسى أبو السعود السودة، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم وتقنية الألبان، ولفيف من رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.
وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وهو تعزيز التعاون بين البحوث العلمية والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي، ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة