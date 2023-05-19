ورشة فنية وعروض غنائية للمواهب الصغيرة بختام فعاليات قافلة شرم الشيخ الثقافية
متابعة محمد السمان
المرحلة الرابعة من قافلة الثقافة للجميع تختتم فعالياتها بجنوب سيناء مع مواهب اطفال شرم الشيخ
اختتمت قافلة الثقافة للجميع فعالياتها فى مرحلتها الجديدة من شرم الشيخ مدينة السلام ، والتى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وتنفذ بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة احمد فريج ، حيث وصلت فعاليات القافلة الثقافية فى يومها الثالث بمدينة شرم الشيخ .
وتعد القافلة استكمالا للأنشطة الثقافية التى تستهدف المناطق المحرومة ثقافيا والوصول بالمنتج الثقافى بتنوعاته المختلفة الى الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة بمجتمع جنوب سيناء كما وجهت لذلك الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وكان حرصها الاساسي هو توفير بيئة ثقافية مناسبة لاحتضان مواهب الاطفال وتنميتها والاستمرار والمتابعة على ذلك كما وجهت بضرورة الاهتمام بالمراة السيناوية وتدريبها على الحرف اليدوية والبيئية حتى تستطيع اقامة مشروع اقتصادى ومن جانب اخر بهدف الحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية ، وبالدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة