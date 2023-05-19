ورشة فنية وعروض غنائية للمواهب الصغيرة بختام فعاليات قافلة شرم الشيخ الثقافية

متابعة محمد السمان

المرحلة الرابعة من قافلة الثقافة للجميع تختتم فعالياتها بجنوب سيناء مع مواهب اطفال شرم الشيخ

اختتمت قافلة الثقافة للجميع فعالياتها فى مرحلتها الجديدة من شرم الشيخ مدينة السلام ، والتى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وتنفذ بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة احمد فريج ، حيث وصلت فعاليات القافلة الثقافية فى يومها الثالث بمدينة شرم الشيخ .

وتعد القافلة استكمالا للأنشطة الثقافية التى تستهدف المناطق المحرومة ثقافيا والوصول بالمنتج الثقافى بتنوعاته المختلفة الى الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة بمجتمع جنوب سيناء كما وجهت لذلك الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وكان حرصها الاساسي هو توفير بيئة ثقافية مناسبة لاحتضان مواهب الاطفال وتنميتها والاستمرار والمتابعة على ذلك كما وجهت بضرورة الاهتمام بالمراة السيناوية وتدريبها على الحرف اليدوية والبيئية حتى تستطيع اقامة مشروع اقتصادى ومن جانب اخر بهدف الحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية ، وبالدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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من هذا المنطلق شهد قصر ثقافة شرم الشيخ بمدينة السلام ، ختام فعاليات قافلة الثقافة للجميع ، والتى تضمنت تنفيذ ورشة فنية للأطفال الموهوبين بعنوان ” رسم حر ” تدريب أميمة إسماعيل مديرة الموقع ، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة ، للتدريب على تصميم رسومات حرة بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء ، أعقبها إفتتاح معرض الفنون التشكيلية لنتاج الورش الفنية المنفذة بالقصر خلال فعاليات القوافل الثقافية ، وبالتوازى تم تنفيذ معرض كتاب لمجموعة متميزة من كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مختلف عنوانين العلوم والمعارف ، واختتمت فعاليات القافلة الثقافية من مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، بباقة من الأغانى للمواهب الفنية الصغيرة من رواد القصر ، قدمت خلالها أغانى ” عاش – فولا فولا – في البحر سمكة – يا أغلي اسم في الوجود يا مصر ” .

وتعد هذه المرحلة الجديدة من قوافل الثقافة للجميع والتى بدات فى سانت كاترين ثم راس سدر واختتمت فى شرم الشيخ لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة وتنمية الموهوبين ، وبرعاية معالى الوزير المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

حضر الفعاليات العشرات من أهالى وضيوف مدينة السلام

وستبدا قافلة الثقافة للجميع الاسبوع المقبل فى مدن وسط وشمال سيناء فى اطار مخطط اقليم القناة وسيناء الثقافى لاقامة الفعاليات الثقافية الادبية والفنية فى كل مدن وقرى ووديان سيناء فى شمالها وجنوبها على مدار العام.

صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى