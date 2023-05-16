وفد هيئة التعاون الدولي الياباني يطلع علي تجربة حي مناخ بمنظومة النظافة والجمع المنزلي للقمامة

قام وفد هيئة التعاون الدولي الياباني “جايكا” بزيارة حي المناخ بقيادة الدكتور منصور بكري ،اليوم الثلاثاء، كنموذج يمثل محافظة بورسعيد للإطلاع علي منظومتي النظافة والجمع المنزلي للقمامة المتبعة في الحي، وذلك بمرافقة وفد من وزارة البيئة المصرية ووفد محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الثانية لوفد “الجايكا” لمحافظة بورسعيد ، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون في مجال الإرتقاء بمنظومة المخلفات.

ومن جانبه قام رئيس حي المناخ ببداية الزيارة بإطلاع الوفد علي تجربة الحي في منظومة النظافة المتبعة بالحي بشكل عام بدءا من آلية العمل والتي تبدأ من الساعة ٥ صباحا حتي ١٢ مساءا مقسمة علي ٤ ورديات بينهم فترات راحة، ويتم توزيع العمال علي ٦ قطاعات تشمل تغطية جغرافية لكافة المناطق السكنية والشوارع بالحي وتخصيص وردية للتعاقدات من محال تجارية ومستشفيات وفنادق وغيرها ،وكيفية الاستثمار الأمثل لإمكانيات الحي الذاتية في المنظومة لتحقيق أفضل آداء والوصول لأعلي نتائج بها.

كما قام باستعراض تجربة حي المناخ في منظومة الجمع المنزلي للقمامة لوفد “الجايكا” ، والتي انطلقت تجريبيا معتمدة علي الامكانيات الذاتية للحي من معدات متاحة وعمالة متوفرة إضافة إلي دمج القدرات الخاصة من العاملين في نفس المجال كالنباشين من أجل إستثمار قدراتهم بشكل مفيد داخل المنظومة بدلا مما يسببونه من أضرار.

وأوضح للوفد آلية العمل في المنظومة رئيس حي المناخ بدءا بمرور سيارات النظافة الخاصة بحى المناخ علي المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحي بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع ، ونقلها من خلال السيارة لمصنع التدوير بعد تدوين مشرفي المنظومة للكميات التي تم جمعها ، وأشار خلال الزيارة إلي التحديات التي واجهة فريق العمل بالحي وكيف تم التغلب عليها لحين حلها بشكل جذري، وأن ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق الحي.

كما أعطي نبذة للوفد عن الطفرة التنموية التي يشهدها الحي من تطوير ورفع كفاءة للميادين والشوارع والمناطق السكنية والحدائق والمشروعات الترفيهية والسياحية وتطوير الشاطئي وما إلي ذلك في عهد الرئيس السيسي و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

ومن جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولي الياباني الشكر لفريق العمل برئاسة ، وأكدوا حرصهم على التعاون مع محافظة بورسعيد ، كما أشادو بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في كافة المجالات