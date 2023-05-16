الهجان .. يتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر
محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى ويتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا وأعمال ممشى أهل مصر ببنها
أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينه كفر شكر؛ لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، بالاضافة إلى تفقد أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا وتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم .