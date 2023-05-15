مصر تستلم من موسوعة جينيس شهادة أضخم مزرعة نخيل في العالم بتوشكى على مساحة ٤٠ الف فدان
كتب حاتم الورداني علام
سلمت السيدة كنزي الدفراوي -المحكم الرسمي المعتمد لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية- مصر شهادة أضخم مزرعة نخيل في العالم بتوشكى على مساحة ٤٠ الف فدان
المزرعة تحتضن ٢.٢ مليون نخلة تم استقدام شتلاتها من معامل الولايات المتحدة و السعودية و الامارات لإنتاج ٣٣ صنف من أجود التمور الفاخرة منها أنواع تنتجها الأراضي المصرية للمرة الأولى أشهرها ؛ المجدول – البرحي – الصقعي – السيوي – السكري – خلاص – صفاوي – السيف – عجوة المدينة – العنبرة – الزهدي – الخضري – دقلة النور – خنيزي – المجهول – الهلالي – الونانة – زغلول – حسنية – ربيعة – مبروم – روتانا – برني العيص – مشروك – الفرض – اللولو – الرزيز – ابو معان – أمبيرا .