أخبار مصرعاجل

مصر تستلم من موسوعة جينيس شهادة أضخم مزرعة نخيل في العالم بتوشكى على مساحة ٤٠ الف فدان

مصر تستلم من موسوعة جينيس شهادة أضخم مزرعة نخيل في العالم بتوشكى على مساحة ٤٠ الف فدان

كتب حاتم الورداني علام

سلمت السيدة كنزي الدفراوي -المحكم الرسمي المعتمد لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية- مصر شهادة أضخم مزرعة نخيل في العالم بتوشكى على مساحة ٤٠ الف فدان

المزرعة تحتضن ٢.٢ مليون نخلة تم استقدام شتلاتها من معامل الولايات المتحدة و السعودية و الامارات لإنتاج ٣٣ صنف من أجود التمور الفاخرة منها أنواع تنتجها الأراضي المصرية للمرة الأولى أشهرها ؛ المجدول – البرحي – الصقعي – السيوي – السكري – خلاص – صفاوي – السيف – عجوة المدينة – العنبرة – الزهدي – الخضري – دقلة النور – خنيزي – المجهول – الهلالي – الونانة – زغلول – حسنية – ربيعة – مبروم – روتانا – برني العيص – مشروك – الفرض – اللولو – الرزيز – ابو معان – أمبيرا .

مُلحق بكل نخلة بطاقة تعريف إلكترونية QR Code بها كل تفاصيل حياة النخلة منها : النوع و الكود و مكانها في الحقل و المزرعة وبلد المنشأ و جنسها ذكر أم أنثى و نوع الصنف و تاريخ زراعتها و حالتها الصحية و عمرها و مسجل على الكارت أيضًا العمليات المُنفذة على النخلة سواء زراعة أو علاج أو تسميد بالتواريخ

حول كل نخلة تم زراعة أشجار ونباتات تحميلية مثل القمح و الشعير و نباتات عطرية و أشجار مانجو للاستفادة بظلال جريد النخيل لتقليل درجات الحرارة و حدة آشعة الشمس

Post Views: 113
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of “الشعب الجمهوري” ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية.. بنجع حمادي

“الشعب الجمهوري” ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية.. بنجع حمادي

منذ 7 ساعات
Photo of جلسة تحفيزية للاعبي المقاولون العرب

جلسة تحفيزية للاعبي المقاولون العرب

منذ 7 ساعات
Photo of منع الجماهير من حضور مباريات لاڤيينا

منع الجماهير من حضور مباريات لاڤيينا

منذ 7 ساعات
Photo of تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين التفاصيل في التقرير

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين التفاصيل في التقرير

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!