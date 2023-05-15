بعد فرز جميع الأصوات أردوغان يحصل على 49.35٪ وكيليتشدار 45% وجولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو

وأفادت قناة تي أر تي التركية الحكومية بالنتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.35٪، وكيليتشدار أوغلو على 45٪. وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.