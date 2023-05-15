بدء فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي “أهل مصر” لشباب المحافظات الحدودية بالعريش
متابعة محمد السمان
يستقبل اقليم القناة وسيناء الثقافى على مدار الاسبوع الجاري قرابة المائة من الشباب والشابات من محافظات مصر الحدودية من مرسى مطروح واسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر وجنوب سيناء ومن القاهرة الكبرى فى شمال سيناء بالعريش حيث تبدأ فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي “أهل مصر” لشباب المحافظات الحدودية
يوم الأحد 14 مايو، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي.
ويقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها “محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون”، بالإضافة إلى مشاهدة افتتاح العرض الاول للموسم المسرحي بقصر ثقافة العريش
أشار الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع، إقليم القناة وسيناء الثقافي، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى