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بدء فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي “أهل مصر” لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

بدء فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي “أهل مصر” لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

متابعة محمد السمان

يستقبل اقليم القناة وسيناء الثقافى على مدار الاسبوع الجاري قرابة المائة من الشباب والشابات من محافظات مصر الحدودية من مرسى مطروح واسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر وجنوب سيناء ومن القاهرة الكبرى فى شمال سيناء بالعريش حيث تبدأ فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي “أهل مصر” لشباب المحافظات الحدودية

يوم الأحد 14 مايو، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي.

ويقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها “محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون”، بالإضافة إلى مشاهدة افتتاح العرض الاول للموسم المسرحي بقصر ثقافة العريش

أشار الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع، إقليم القناة وسيناء الثقافي، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى

كما صرح “أهل مصر” برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.
وتابع فعاليات الملتقى من اقليم القناة وسيناء الثقافى كل من احمد رشدى وشروق سعيد واسماء بخيت ومروة سعد وهيام مغربى ودعاء كامل ومحمد السمان وطاهر شافع وابراهيم الشحات
الجدير بالذكر أن سبق للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر
ويستهدف اقامة الملتقى فى العريش عدة اهداف على رأسها نشر ثقافة الامن والامان من شمال سيناء الى شباب المحافظات الحدودية وان يكونوا سفراء عن سيناء فى محافظاتهم وان ينقلوا كل ما شاهدوه من مظاهر التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى شمال سيناء كما يهدف الملتقى فى اقامته بسيناء التاكيد على رسالة الامن الذى استعادته مصر فى سيناء وان دماء الشهداء التى سالت على رمال سيناء لم تكن سدى بل مثل هذه الفعاليات هى من المؤكد خير دليل على الانتصار لهؤلاء الشهداء الابطال
كما اجتمع الشباب من المحافظات ليلتقطوا صورة تذكارية امام جدارية الشهداء فى معنى يؤكد على وحدة الهدف وهو الوطن واستقراره وتواصل العمل والتضحية من اجله
كما سيلتقى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة مع الشباب ليتحدث معهم عن مشروعات التنمية القومية في سيناء

وقدم ندوة عن الولاء والانتماء للوطن كل من الكاتب الصحفى اشرف ابو الريش مدير تحرير صحيفة روز اليوسف والدكتور حسام الوسيمى
والدكتور نور الدين شعبان من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
يأتى هذا الملتقى انعكاسا لرؤية الدكتورة نيفين الكيلانى فى الاهتمام بالنشء والشباب من حيث تقديم الخدمات الثقافية المتنوعة لهم ودعم روح الابداع لديهم وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن كما يأتى فى اولويات وزارة الثقافة التى تجعل من سيناء مقصدا ثقافيا لكافة محافظات مصر
صرح بذلك الكاتب محمد محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة ورئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى

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