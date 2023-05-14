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قاهر الكبار عطل سكك حديد مصر وأهدى صدارة المجموعة ل Z فى القسم الثانى

قاهر الكبار عطل سكك حديد مصر وأهدى صدارة المجموعة ل Z فى القسم الثانى

كتب _مسعد مجاهد

نجح فريق الكره الأول لنادى الإعلاميين بقيادة مديره الفنى ياسر راشد ” قاهر الكبار” ورفاقه فى التعادل الثمين بهدف مقابل هدف مع ضيفه السكه الحديد بقيادة امير عزمى ورفاقه فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإعلاميين بمدينة 6 اكتوبر ،ضمن منافسات الاسبوع ال 25 من مسابقة القسم القسم الثانى المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة .

_عاد”راشد ” إلى سابق عهده وأحرج فريق السكه الحديد أقرب المرشحين لحجز تذكرة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة 1/1، حيث تقدم أبناء الإعلاميين بركلة جزاء عن طريق القناص باسم عيد لينتهى الشوط الأول 1/0 لصالح الإعلاميين،ثم انتفض فريق السكه هجوميا،واحرز لاعبى السكه هدف تقليص الفارق “التعادل” من ركلة ثابته على حدود ال18 تسكن شباك الاعلامين

-ثم تبادلت الهجمات على مرمى الفريقين حتى نهاية الوقت الاصلى للمباراه ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء 1/1 ويرتفع رصيد السكه للنقطة 49 فى المركز الثانى خلف زد المتصدر برصيد 50 نقطه
بينما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى النقطه 10 وظل فى المركز الأخير.

فى حوار خاص لملاعب بلدنا:” قال ياسر راشد المدير الفني لفريق الاعلامين ،بالرغم من صعوبة مباراة السكة كنا نستحق الفوز والثلاث نقاط ونحن كنا مستعدين إستعداد جيد فنيا وبدنيا لهذا اللقاء، وقدمنا عرض طيب ولكن سوء الحظ لازم لاعبى الاعلامين فى مباراة دجله الأسبوع الماضى ومباراة اليوم أمام السكه بالرغم من الفوارق الماديه بيننا وبينهم .

_وأشاد أبو “عمار” بمستوى وأداء جميع اللاعبين وأكد أنهم رجال وعلى قدر المسئولية خلال الفترة القادمه ،كما وجه الشكر للاعبين والجهاز المعاون عقب انتهاء المباراة ، ووعد مجلس الإدارة بالتركيز وتقديم افضل ما لديهم حفاظا على تاريخ وهيبة نادى الاعلامين فى ظل وجود الدعم والمساندة المستمرة.

واختتم راشد حديثه مؤكدا :” أنها بداية طيبه،ونطوى صحيفة تعادل اليوم أمام السكه، ونستعد لمباراة النصر خارج الديار،آملين أن نعود بالثلاث نقاط لتعديل أوضاع الفريق خلال المباريات المتبقية في جدول المسابقة.

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