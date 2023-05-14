قاهر الكبار عطل سكك حديد مصر وأهدى صدارة المجموعة ل Z فى القسم الثانى
كتب _مسعد مجاهد
نجح فريق الكره الأول لنادى الإعلاميين بقيادة مديره الفنى ياسر راشد ” قاهر الكبار” ورفاقه فى التعادل الثمين بهدف مقابل هدف مع ضيفه السكه الحديد بقيادة امير عزمى ورفاقه فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإعلاميين بمدينة 6 اكتوبر ،ضمن منافسات الاسبوع ال 25 من مسابقة القسم القسم الثانى المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة .
_عاد”راشد ” إلى سابق عهده وأحرج فريق السكه الحديد أقرب المرشحين لحجز تذكرة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة 1/1، حيث تقدم أبناء الإعلاميين بركلة جزاء عن طريق القناص باسم عيد لينتهى الشوط الأول 1/0 لصالح الإعلاميين،ثم انتفض فريق السكه هجوميا،واحرز لاعبى السكه هدف تقليص الفارق “التعادل” من ركلة ثابته على حدود ال18 تسكن شباك الاعلامين