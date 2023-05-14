بالصور.. قافلة طبية جديدة لدعم الأسر الاولى بالرعاية بمحافظة بني سويف
كتب -حمدى صابر
شاركت جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، فى تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى بني سويف الجامعى، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسئولى ادارة المستشفى والاطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.
وأكدت الاستاذة أمل ابوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، ان القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي ل (115)مريض ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية دشاشه وعزبة شاكر مركز سمسطا، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.