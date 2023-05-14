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بالصور.. قافلة طبية جديدة لدعم الأسر الاولى بالرعاية بمحافظة بني سويف

بالصور.. قافلة طبية جديدة لدعم الأسر الاولى بالرعاية بمحافظة بني سويف

كتب -حمدى صابر

شاركت جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، فى تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى بني سويف الجامعى، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسئولى ادارة المستشفى والاطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

وأكدت الاستاذة أمل ابوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، ان القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي ل (115)مريض ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية دشاشه وعزبة شاكر مركز سمسطا، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافه الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .

ووجه شعبان الشكر إلي إدارة مستشفى بني سويف الجامعى وذلك لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب اساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

والجديربالذكر أن جمعية الاورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة بني سويف ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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