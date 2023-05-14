الطقوس اليومية فى الحياة الفرعونية
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
اشتهرت أرض مصر القديمة بأهراماتها الضخمة والمومياء المغطاة بالضمادات والكنوز الذهبية، ويُذكر أنّ حضارة المصريين القدماء كانت من أطول الحضارات في العالم، كما يُنسب للمصريين بعض أعظم الإبداعات التاريخية، وفيما يأتي بعض المعلومات الغريبة عن المصريين القدماء :
اللحى
كانت اللحى أمراً مهماً بالنسبة للمصرى القديم ، فعلى الرغم من أنهم كانوا حليقى اللحى إلا أنهم كانوا يرتدون لحى مزيفة لتقليد الإله أوزوريس، كما أنّ حتشبسوت كانت ترتدي لحية مزيفة.
المكياج
كان الذكور والإناث من المصريين القدماء يضعون المكياج، خاصةً الكحل حول العينين، حيث كانوا يضعون الكحل لهدف تجميلي وكوسيلة لتقليل انعكاس الضوء، بالإضافة إلى تقليد الإله حورس الذي كان بمعتقدهم أنّه يضع مكياج العين.
التحنيط
كانت عملية التحنيط خاصة بالأشخاص الأكثر ثراءً، حيث كانت عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت طويل لإنجازها، بينما كانت الغالبية العظمى من الموتى في مصر يُدفنون في حفر بسيطة في الصحراء، وكان الفراعنة يضعون أعضاء جسم الميت المراد تحنيطه داخل أوانٍ تعرف باسم الجرة الكانوبية، حيث يوضع كل عضو من الأعضاء الأربعة الرئتين والكبد والأمعاء والمعدة داخل جرة وتدفن مع الميت، بينما يبقى قلب الميت في صدره لاعتقادهم بأنه أساس روح الإنسان، وعند التحنيط كان الفراعنة يزيلون أعضاء الميت ويخرجون أنسجة المخ من خلال الأنف، ثم يجففون الجسم باستخدام الملح لفترة طويلة، ثم يلفون الجسد بحوالي 100 متر من الكتان المغطى بالراتنج.
الحياة الأخرى
انتشرت عملية التحنيط عند المصريين القدماء لاعتقادهم بوجود حياة أخرى بعد الموت بشرط أن يحفظ الجسد دون تعرضه للتحلل، أي بشكل بشري يمكن التعرف عليه بسهولة .
قضاء الوقت مع الموتى.
لم يكن الأحياء يفترقون عن الموتى، حيث كانوا يأخذون الطعام لمشاركته مع الموتى، كما أنّه كان هناك عيد يعرف باسم عيد الوادى، والذي يقضي فيه الأحياء ساعات الليل داخل مقابر موتاهم يشربون ويحضرون الولائم.