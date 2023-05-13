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نجوم التحكيم وقدامى كرة القدم متصدرين مشهد حفل تأبين الدولى عبدالله طنطاوى

نجوم التحكيم وقدامى كرة القدم متصدرين مشهد حفل تأبين الدولى عبدالله طنطاوى

كتب- مسعد مجاهد

تجمع عقب صلاة عصر يوم الجمعه،حشد كبير من نجوم الساحره المستديرة على مدار سنوات طويلة ،فى حفل تأبين المغفور له حكمنا الدولى عبدالله طنطاوى ابن مدينة قليوب على ملعب مركز شباب قليوب حيث جاء بروجرام الإحتفالية كالتالى

بدء الحفل بدقيقه حداد على روح الدولى عبدالله طنطاوى ،ثم موسيقى السلام الجمهورى لمصرنا الحبيبه ، ثم انطلقت مباراة وديه جمعت ممثلى منطقة القليوبية لكرة القدم، الصاعدين حديثا لدورى القسم الثالث الموسم الجديد وهم القناطر الخيرية بقيادة اسماعيل ضم ضم وفريق قليوب بقيادة أحمد عبد النبي، كان زمن المباراة 30دقيقه على شوطين ،أدار اللقاء تحكيميا أمين على أمين وعاونه مصطفى درويش ومحمد مصطفى .

فى لفته جميله عقب نهاية المباراه وفى حضرة الجميع قام محمد طه المدير التنفيذي لمنطقة القليوبيه وأشرف مسعود مدير شئون اللاعبين منوبين عن منطقة القليوبيه لكرة القدم ،بتسليم درع التكريم والتميز إلى عمر طنطاوى نجل المرحوم عبدالله طنطاوى باسم المنطقة تكريما لمشواره الحافل وخدماته التى لاتنتهى وعطاءة المثمر على مدار سنوات طويله فى خدمة الساحرة المستديرة .

حضر اللقاء قامات وشخصيات مرموقه فى الوسط الرياضى ومنوب الشباب والرياضة ومنطقة القليوبية الدكتور محمود الصبروت وكيل مديرية الشباب والرياضة والكابتن محمد طه والكابتن اشرف مسعود والكابتن جمال سيد احمد والمحاضر الدولى زكريا وهدان ،كابتن مسعد مجاهد ممثلى منطقة القليوبية.

كما حضر أسرة التحكيم المصرى وايضاو أعضاء منطقة الجيزه لكرة القدم، وتقدم أسرة التحكيم الكابتن جمال الغندور الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق،الكابتن أحمد أبو العلا عضو لجنة الحكام الرئيسية الحالى، الكابتن عز شاهين سكرتير لجنة الحكام الحالى ،كابتن ايمن دجيش عضو اللجنه الحكم الدولى امين عمر ووالده الكابتن محمد عمر نجم نادى اسكو فى عصرة الذهبى وياسر عبد الخالق حارس ومدرب منتخب مصر السابق ،تامر عبد الخالق المدير الفنى لنادى أورانج الصاعد حديثا لدورى القسم الثالث .

وحضر عن منطقة الجيزه الكابتن صالح عبد الحميد عضو لجنة مسابقات القسم الثالث، الكابتن خالد كمال عضو المنطقة ، الكابتن هانى رئيس لجنة البراعم،ك محمد كمال ،كماحضر نخبة من الحكام السابقين كابتن موسى فريج كابتن مجدى شديد،وعدد كبير من نجوم وقدامى كرة القدم .

وأبناء قليوب المخلصين تقدمهم أعضاء مجلس إدارة مركز شباب قليوب برئاسة الحاج حسين عشماوى والمدربين الكبار والشباب الذين تولوا المناصب التدريبيه والعمل الإدارى على مدار سنوات مضت على رأسهم الدكتور عصام المغربى،ك صبيح ابو سبيع،ك على أمين ،ك احمد البلاح، ك عمرو بدر،
ك سيد مصطفى،ك أحمد عكا، ك هشام السيد،ك محمد عرفه،ك حاتم
ك عمرو زيكا ، ك محمد ابو غالمه، ك جمال سامبو ،ك رفعت عياد ،المستشار محمود الجيوشى، المستشار أحمد عبد الحى ،ك سعد لبيب ،وعزرا إن لم أكن ملم بباقى اسماء السادة الحضور .

واختتم الحفل بتجمع للسادة الضيوف فى مبنى الإدارة ،على مائدة شملت الفطائر والعسل الاسود والمياه الغازية وسط فرحة عارمة والجميع تسلم كتاب الله على روح المرحوم عبدالله طنطاوى داعين المولى عز وجل أن يعفو عنه و يتغمدة برحمته.

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