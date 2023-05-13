نجوم التحكيم وقدامى كرة القدم متصدرين مشهد حفل تأبين الدولى عبدالله طنطاوى
كتب- مسعد مجاهد
تجمع عقب صلاة عصر يوم الجمعه،حشد كبير من نجوم الساحره المستديرة على مدار سنوات طويلة ،فى حفل تأبين المغفور له حكمنا الدولى عبدالله طنطاوى ابن مدينة قليوب على ملعب مركز شباب قليوب حيث جاء بروجرام الإحتفالية كالتالى
بدء الحفل بدقيقه حداد على روح الدولى عبدالله طنطاوى ،ثم موسيقى السلام الجمهورى لمصرنا الحبيبه ، ثم انطلقت مباراة وديه جمعت ممثلى منطقة القليوبية لكرة القدم، الصاعدين حديثا لدورى القسم الثالث الموسم الجديد وهم القناطر الخيرية بقيادة اسماعيل ضم ضم وفريق قليوب بقيادة أحمد عبد النبي، كان زمن المباراة 30دقيقه على شوطين ،أدار اللقاء تحكيميا أمين على أمين وعاونه مصطفى درويش ومحمد مصطفى .
فى لفته جميله عقب نهاية المباراه وفى حضرة الجميع قام محمد طه المدير التنفيذي لمنطقة القليوبيه وأشرف مسعود مدير شئون اللاعبين منوبين عن منطقة القليوبيه لكرة القدم ،بتسليم درع التكريم والتميز إلى عمر طنطاوى نجل المرحوم عبدالله طنطاوى باسم المنطقة تكريما لمشواره الحافل وخدماته التى لاتنتهى وعطاءة المثمر على مدار سنوات طويله فى خدمة الساحرة المستديرة .
حضر اللقاء قامات وشخصيات مرموقه فى الوسط الرياضى ومنوب الشباب والرياضة ومنطقة القليوبية الدكتور محمود الصبروت وكيل مديرية الشباب والرياضة والكابتن محمد طه والكابتن اشرف مسعود والكابتن جمال سيد احمد والمحاضر الدولى زكريا وهدان ،كابتن مسعد مجاهد ممثلى منطقة القليوبية.
كما حضر أسرة التحكيم المصرى وايضاو أعضاء منطقة الجيزه لكرة القدم، وتقدم أسرة التحكيم الكابتن جمال الغندور الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق،الكابتن أحمد أبو العلا عضو لجنة الحكام الرئيسية الحالى، الكابتن عز شاهين سكرتير لجنة الحكام الحالى ،كابتن ايمن دجيش عضو اللجنه الحكم الدولى امين عمر ووالده الكابتن محمد عمر نجم نادى اسكو فى عصرة الذهبى وياسر عبد الخالق حارس ومدرب منتخب مصر السابق ،تامر عبد الخالق المدير الفنى لنادى أورانج الصاعد حديثا لدورى القسم الثالث .