تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف
كتب : حمدى صابر
شهدت محافظة بنى سويف احتفالية كبرى لتكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم التى أطلقت فى شهر رمضان الماضى والمعروفة بمسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بمستوياتها الثلاثة لأبناء مراكز ببا والفشن وسمسطا برعاية الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة جمعية طلاب العلا. ورجل الأعمال محمد إبراهيم الشنراوى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
شهدت الاحتفالية حضور الداعية خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف الأسبق وعدد من ممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة والقيادات التنفيذية والشعبيةبالمحافظة . فضلا عن عدد كبير من حفظة القرآن الكريم وذويهم.