عاجلمحافظات

تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

كتب : حمدى صابر

شهدت محافظة بنى سويف احتفالية كبرى لتكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم التى أطلقت فى شهر رمضان الماضى والمعروفة بمسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بمستوياتها الثلاثة لأبناء مراكز ببا والفشن وسمسطا برعاية الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة جمعية طلاب العلا. ورجل الأعمال محمد إبراهيم الشنراوى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

شهدت الاحتفالية حضور الداعية خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف الأسبق وعدد من ممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة والقيادات التنفيذية والشعبيةبالمحافظة . فضلا عن عدد كبير من حفظة القرآن الكريم وذويهم.

تضمنت الاحتفالية التى أقيمت بمركز ببا تكريم ٤٥٠ فائزا من مجموع ١٥ ألف متسابق تقدموا للمسابقة من مراكز ببا وسمسطا والفشن.

بلغت قيمة الجوائز مليون جنيه منها ١٠ رحلات عمرة بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه كما حصل باقى الفائزين على مبالغ مالية تقدر بحوالى ٧٠٠ ألف جنيه وزعت بحسب مستوى كل فائز ودرجة حفظه.

أشاد الدكتور عبد الله مبروك بالفائزين وذويهم باعتبارهم قدوة ومثلا أعلى مؤكدا أنه اتفق مع المهندس محمد الشنراوى على تعميم المسابقة على مستوى المحافظة.

فيما أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن هذا التكريم لحفظة القرآن الكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لأهل القرآن و أوضح أن المسابقة فى العام المقبل ستشهد مفاجآت كبيرة من حيث قيمة الجوائز وعدد المشاركين.

Post Views: 82

مقالات ذات صلة

Photo of عُــــــــــــدنــــــا

عُــــــــــــدنــــــا

منذ 24 ساعة
Photo of الأهلى يفوز على الترجى التونسى فى نصف نهائي دورى ابطال افريقيا

الأهلى يفوز على الترجى التونسى فى نصف نهائي دورى ابطال افريقيا

منذ يوم واحد
Photo of ايادى تبني الجمهورية الجديدة في منتدى ثقافي بالاسماعيلية

ايادى تبني الجمهورية الجديدة في منتدى ثقافي بالاسماعيلية

منذ يومين
Photo of استمرار تألق فرقة قصر ثقافة شرم الشيخ المسرحية بالعرض المسرحي “المأوي”

استمرار تألق فرقة قصر ثقافة شرم الشيخ المسرحية بالعرض المسرحي “المأوي”

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!