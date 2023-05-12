رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وجمال مبارك تابع التقرير هام للغاية
حدث في مثل هذه اليوم
جمال مبارك مع رئيس جهاز المخابرات العامة
بقلم أسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة التايم المصرية وأمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين بالقليوبية
في 2009 طلب جمال مبارك من والده أن يتصل باللواء عمر سليمان ويطلب منه يطلعه علي عمل جهاز المخابرات العامة واقسامه المختلفة المعلن والخفي
مبارك رحب بالفكرة واتصل باللواء عمر سليمان علشان يستقبل جمال
ولما وصل جمال مبني المخابرات العامة
خد باله جمال أن عمر سليمان لم ينزل يستقبله وأرسل له ضابط برتبة عميد الذي
اخذ ابن الرئيس مبارك حتي مكتب مدير المخابرات في الدور الثاني
اللواء،عمر سليمان جلس مع جمال مبارك شويه ثم استدعي مجموعه من الضباط في الجهاز واللي اتكلمه عن نشاء الجهاز ودورها حسب القانون والدستور
وانتهي اللقاء وقام اللواء عمر سليمان بوداع جمال مبارك عند الانساسير
جمال رجع القصر الرئيسي وكله غضب واشتكي ابوه أنه اتعامل بطريقة سيئة وأن المعلومات اللي عرفها كان ممكن يشفها علي النت
وقال انه ندمان علي الزيارة وعايز حقي
مبارك اتصل بعمر سليمان وقاله مزعل جمال ليه ياعمر
رد اللواء عمر سليمان خير يافندم
مبارك قاله جمال جاء زعلان وبيقول لم يستفيد حاجة وكل المعلومات التي عرفها موجودة علي الانترنت
اللواء عمر سليمان قاله سيادة الرئيس حضرتك عارف ان شغل الجهاز سري تماما ودي امانه اقسمنا عليها والسيد جمال ليس من أفراد المخابرات
مبارك رد ايوه بس ده ابني ياعمر
عمر سليمان قاله يافندم انا تحت امرك حضرتك ارسل لي خطاب من الرئاسة وانا هعمل اللازم
مبارك قاله لا لا لا خطاب ايه انا مش ممكن اخترق سرية الجهاز
ده أمن قومي للبلد هكلم مع جمال وافهمه عن الموضوع