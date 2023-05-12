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رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وجمال مبارك تابع التقرير هام للغاية

رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وجمال مبارك تابع التقرير هام للغاية

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جمال مبارك مع رئيس جهاز المخابرات العامة

بقلم أسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة التايم المصرية وأمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين بالقليوبية

في 2009 طلب جمال مبارك من والده أن يتصل باللواء عمر سليمان ويطلب منه يطلعه علي عمل جهاز المخابرات العامة واقسامه المختلفة المعلن والخفي
مبارك رحب بالفكرة واتصل باللواء عمر سليمان علشان يستقبل جمال
ولما وصل جمال مبني المخابرات العامة
خد باله جمال أن عمر سليمان لم ينزل يستقبله وأرسل له ضابط برتبة عميد الذي
اخذ ابن الرئيس مبارك حتي مكتب مدير المخابرات في الدور الثاني
اللواء،عمر سليمان جلس مع جمال مبارك شويه ثم استدعي مجموعه من الضباط في الجهاز واللي اتكلمه عن نشاء الجهاز ودورها حسب القانون والدستور
وانتهي اللقاء وقام اللواء عمر سليمان بوداع جمال مبارك عند الانساسير
جمال رجع القصر الرئيسي وكله غضب واشتكي ابوه أنه اتعامل بطريقة سيئة وأن المعلومات اللي عرفها كان ممكن يشفها علي النت
وقال انه ندمان علي الزيارة وعايز حقي
مبارك اتصل بعمر سليمان وقاله مزعل جمال ليه ياعمر
رد اللواء عمر سليمان خير يافندم
مبارك قاله جمال جاء زعلان وبيقول لم يستفيد حاجة وكل المعلومات التي عرفها موجودة علي الانترنت
اللواء عمر سليمان قاله سيادة الرئيس حضرتك عارف ان شغل الجهاز سري تماما ودي امانه اقسمنا عليها والسيد جمال ليس من أفراد المخابرات
مبارك رد ايوه بس ده ابني ياعمر
عمر سليمان قاله يافندم انا تحت امرك حضرتك ارسل لي خطاب من الرئاسة وانا هعمل اللازم
مبارك قاله لا لا لا خطاب ايه انا مش ممكن اخترق سرية الجهاز
ده أمن قومي للبلد هكلم مع جمال وافهمه عن الموضوع

الموقف ده واحد من المواقف الكتير التي واجه فيها اللواء عمر سليمان طموحات جمال مبارك
الجنرال كان عارف ان موضوع التوريث هيكون الضربة اللي هتخلص علي مبارك
اللواء عمر سليمان في 2006 اتكلم مع مبارك بكل صراحة ووضوح وقاله ياريت جمال يسافر بره شويه
مبارك سأله طيب ليه

رد عمر سليمان الناس كلامها كتير وانا خايف عليك والبلد غير مستحمله
مبارك قال ان مقتنع لكن ضغوط عليها كتير ومنعت ده

ولما ذادت نفوذ جمال في أواخر سنوات مبارك
اللواء عمر سليمان تاكد ان في خطر كبير وقريب هيحصل
حاول يخفف الأمور ويبعد بعض الشخصيات عن جمال ويتقال عليهم شلة جمال مبارك
وخصوصا أحمد عز

وفي جلسه قال اللواء عمر سليمان لمبارك انا خايف من الشلة حول جمال دول كارثة علي البلد وتروح في داهية
رد مبارك وقال طيب قل الكلام ده لجمال
اللواء عمر سليمان رد وقال لمبارك انا ارسل اجيبه وهتكلم معه
وفعلا وصل جمال وجلس مع عمر سليمان وقال له في ناس بتقرب منك وانت عارف ان لهم مصالح
جمال رد وقال وانا علاقتي ايه بالكلام ده
عمر سليمان رد انا اتمني ان تحرص من الناس دي دول خطر عليك وعلي الرئيس مبارك
جمال سأله تقصد مين
قال عمر سليمان انت عارف في ناس بتستغل اسمك ويقدموا انفسهم علي انهم رجالتك
لازم تحط حد ل ده
غضب جمال مبارك من الكلام انا احب اسمع النصائح دي من والدي الرئيس
رد عمر سليمان وقاله والدك هو اللي طلب مني اقولك هذا الكلام
رد جمال طيب شكرا انا اشوفه
واسمع منه وانتهي اللقاء
وعمر سليمان حزين من طريقة وكلام جمال
اما المواجهه الأصعب فكانت بعد انتخابات البرلمان في 2010 الذي زورها أحمد عز
وقتها عمر سليمان حذر مبارك من اللي حصل
وقال لمبارك الموقف صعب واللي عمله أحمد عز هيولع الدنيا
وتعمل اجتماع في الرئاسة وحضره كبار رجال الدولة
وقال عمر سليمان للحضور ننتظر علي الطعون المتقدمه وننفذ الأحكام التي في لصالح المرشحين الخسرانين
احمد عز انفعل وقال الفوز الكبير اللي حصل نتيجة نجاح الحزب الوطني ورجاله والنتيجة ليس فيها تزوير
ودخل جمال في الحوار وأكد علي كلام أحمد عز وقال الانتخابات لم تزور ومينفعش نشوه التجربة الديمقراطية علي كلام ليس له دليل
هنا رد اللواء عمر سليمان وقال لما مدير المخابرات العامة المصرية يقول الانتخابات اتزورت يبقي اتزورت وانتهي الاجتماع بدون حل
واستمر التوتر في البلد حتي نشبت مظاهرات في 25 يناير وسقط مبارك ونظامه بسبب جمال مبارك وأحمد عز

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