محافظ بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق والشوارع على مستوى مدن المحافظة
بنى سويف احمدورشان
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على التنسيق المتكامل بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالمحافظة والوحدات المحلية المعنية لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق، مطالبا شركات المرافق( مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي )بسرعة الانتهاء من أي أعمال تحتاجها عمليات الرصف بالشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير قطاع الطرق فيما يخص مشروعات الرصف بمراكز المحافظة، والذي عرضه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال الرصف علي مستوى المراكز السبع، ففي مدينة بني سويف العاصمة تمت أعمال التوسعة للطريق أسفل كوبري الشرق باتجاهيه، وتتواصل أعمال التطوير في الشوارع الترابية خلف المصرف المتحد والروضة، وكذلك الطرق المؤدية إلى المرسى السياحي الجاري تنفيذه شرق النيل.