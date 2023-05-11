الجالية الأذربيجانية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للزعيم “حيدر علييف “
كتب : وائل عباس
أقيم امس الأربعاء ١٠ مايو بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقليوبية الأحتفال بالذكرى المئوية للزعيم ” حيدر علييف ” بحضور سعادة سفير جمهورية أذربيجان/ إلخان بولوخوف و محافظ القليوبية اللواء/ عبدالحميد الهجان، و سفراء بعض الدول الصديقة مثل تركيا، و إيران، و أوكرانيا، كما ألقى كلمة الشيخ ” على جمعة ” مفتى الديار المصرية الأسبق ، و شرف الحضور رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر الدكتور/ سيمور نصيروف، و نائب رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر الدكتورة صدى علي، و رئيس جمعية الصداقة المصرية-الأذربيجانية بالبرلمان الدكتور هاني، و حضر وفد مصاحب لهم .