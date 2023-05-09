رئيس مدينة الواسطى ببني سويف يتفقد انتظام أعمال توريد محصول القمح بعددٍ من شون وصوامع المركز

بنى سويف احمدورشان

تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفقد الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى انتظام عمليات توريد محصول القمح المحلي لصوامع كوم أبو راضي، وشونة قمن العروس، ومطحن الواسطى، لمتابعة موقف حصاد وتوريد القمح للشون والصوامع بنطاق المركز، والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين من خلال اللجنة المختصة، مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والتجار الموردين؛ لتحقيق المستهدف.

حيث تم متابعة أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من قطاع التموين والجهات المختصة، وتفقد غرفة التحكم الإليكترونية التي تقوم بتشغيل مجمع الصوامع بالكامل، مؤكدًا على تكليفات المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، وقد قامت مديرية التموين بتوفير جهاز إليكتروني لصوامع كوم ابو راضى لتقدير نسبة الرطوبة، والذي من خلاله يتم احتساب درجة الرطوبة خلال 30 ثانية فقط، مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين وحفظ محصول القمح.