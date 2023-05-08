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ننشر حقيقة ارتفاع أسعار السجائر المحلية الخاصة بالشركة الشرفية ايسترن كومبانى ومصدر يكشف عن أنباء توقف الإنتاج
ننشر حقيقة ارتفاع أسعار السجائر المحلية الخاصة بالشركة الشرفية ايسترن كومبانى ومصدر يكشف عن أنباء توقف الإنتاج
انتشرت خلال الفترة الماضية أزمة السجائر المحلية الخاصة بالشركة الشرقيه ايترن كومباني حيث انخفض الإنتاج باكثر من سبعين بالمائة وارتفاع أسعار السجائر المحلية فى السوق السوداء أكثر من عشرين بالمائة فى جميع المحافظات
وكانت السجائر من ضمن السلع التي شهدت تحركاً متتالياً في الأسعار خلال الأشهر الماضية، نتيجة عدة عوامل من بينها: ارتفاع الأسعار عالميا ونقص المعروض من الخامات المستخدمة في إنتاج السجائر.
كما أن زيادة أسعار السجائر الجديدة في مصر، تفيد الخزانة العامة للدولة أيضًا، نتيجة ارتفاع تكلفة الضرائب التي يجرى دفعها على عبوات السجائر، وتفيد التأمين الصحي الشامل الذي تموله ضرائب السجائر
ومت جانبه كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل، قائلا: “الشركات لم تعلن حتي الآن عن رفع الأسعار لسببين”.
وأضاف إمبابي خلال تصريحات إعلامية، أن الموردين الذي كانوا يقومون بتوريد المادة الخام الخاصة بالسجائر “التبغ” أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان سوف توقف إنتاجها بعد عدة شهور لإنفاذ المواد الخام لديها.
وتابع إبراهيم إمبابي، أن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، وتقوم بتوفير الدولار من السوق الموازي بسعر 39 جنيها مقابل الدولار الواحد، موضحا أن هناك صناعات ليس لها بديل محلي ولكن هناك مشكلة بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار السجائر يتوقف على الموازنة او إضافة ضرائب جديدة، مضيفا أنه أقترح بتوحيد الشريحة من 50 قرشا إلى جنيه واحد، خاصة أن ارتفاع سعر الدولار والسولار يؤثر على صناعة السجائر.
يذكر أنه كانت هناك زيادة فس أسعار السجائر في أبريل 2023 ، حيث ارتفعت أسعار السجائر فايسروي وبال مال بقيمة 2 جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الشرقية إيسترن كومباني، لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية 9 أبريل 2023.
وقد أعتمدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني زيادة سعرية على جميع منتجات الشركة من السجائر السيجار، المعسل، ودخان البيبه، والشعر، باعتماد لائحة أسعار سجائر جديدة بسعر البيع للمستهلك في 26 مارس الماضي.
وتم تطبيق لائحة زيادة أسعار السجائر الجديدة، اعتبارًا من 8 أبريل 2023، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم “2” لسنة 2018، وأفصحت بذلك الشركة الشرقية لإدارة الإفصاح بالبورصة 9 أبريل .
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ميريت بأنواعها 59 جنيها
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مارلبورو أحمر وجولد 54 جنيها
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مرلبورو كرافت بأنواعها 44 جنيها
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إلـ إم أحمر 39 جنيها
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إلـ إم أزرق 39 جنيها
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إلـ إم سيلفر 39 جنيها
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إلـ إم فورورد 39 جنيها
وعلى جانب آخر ارتفعت أسعار السجائر المحلية بأنواعها المختلفة فى السوق السوداء باكثر من عشرين بالمائة