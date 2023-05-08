عاجلمقالات الرأى
قهوة ساده
قهوة ساده
فرج احمد فرج
باحث انثربولوجيا
بعيد ان فرغنا من دفن وعزاء صديقنا العمده ، لم يبقي منه غير ذكرياته معنا
فنحن الاثنين كنا صندوقه المغلق في سراديب قلبه وخاصة بعد وفاة زوجته .
وما ..لاحظناه انه في الشهور الاخيره ..
كانت قراراته سريعة !
واستغربنا حين اخذ قرار بيع شقته التي شعر فيها انه مراقب .
وان هناك من يتجسس عليه
وبدء يقول ان هناك من يلمسه .
كنا نقول هلاوس كبار
ونساله كيف تبيع الشقة التي قضيت فيها اغلب عمرك ..
ونطلب منه .. اعقل يا رجل ؟
علشان شوية وسوسة تبيع مكان عشت فيه معظم ذكرياتك
فاجئنا انه سلم الشقة للسمسار وقبض من العراقي الذي اشتراها دون جدال
واشتري شقة من مبلغ البيع وفك جزء من مدخراته في البنك .. في التجمع .
وكانت المفاجأة ان حدثني ابنه بعد ثلاثة اشهر من اقامته بالشقة الجديدة
ان احضر بسرعة لجنازة ابيه .
بتقول مين اللي مات ؟
ابويا العمدة !
لا حول ولا قوة الابالله
انا لله وانا اليه راجعون
طيب ماتعملش حاجة قبل ان احضر اليك
انت مش حتعرف تتصرف
اجهش بالبكاء وانتحب !
اخذت صديقي الاخر ..وذهبنا بسرعة
وقمنا بالواجب ..
وحدثنا انفسنا سبحان الله كل الارهاصات الاخيرة ، كانت تنبئ بأن شيئا ما جلل سيحدث !
وخاصة اننا عرفنا انه هدء واستقرت افكاره .
ظللنا طول اليوم مع ابنه ولم نغادره حتي تتمة ليلة العزاء .
وبدء اهله واقاربة واصدقائه يتوافدون برغم بعد المكان في التجمع
.
والذي اعطي لي انطباعا بأن من سيحضر لهذا المكان نفر قليلين .
في الحقيقة ابنه استأجر قاعة عزاء فخمة .
كان حديثي مع صديقنا الاخر .. اكيد ان ايجار هذه القاعة كبير !
لا تعجب فقد ترك لابنه شيئ وشويات .
وانت عارف انه لما باع الشقة اعطاه مبلغ ضخم كي يهدء من روع زوجته الغاضبة بأستمرار
اضافة لما له في تركه ابيه سيضاف لمورثه .. وتمنحه الامان وتستقر زوجته الغاضبة
قاعة العزاء الفاخرة في اكبرمساجد التجمع الاول ، ذات مقاعد وثيرة ومريحة اضافة للتنظيم والبروتوكول المعد في عرض المستلزمات من مشروبات وماء وقهوة وغيرها .
ما لفت نظري ان المقرء .. كجول
تعجبت !
الا انهم قالوا المقرئين الشباب في التجمع والساحل بقوا كده .
حقيقة صوته جميل في التلاوة .
سمعني احد المنظمين وانا احدث صديقي عن الشيخ الكجوال ..
لم اعرف انه اجري اتصالاته فجلب مقرء كلاسيك بجبة وعمامة
كدت اضحك .. وكانه يقول فاصل ونعود
زي ما بيقولوا في البرامج
كنت طوال الوقت استقبل الاصدقاء والزملاء المعزيين واجلس بجوار البعض هنيهة لا ستقبال اخرين .
جاب بمخيلتي مشهد صوان العزي في حيينا قديما الذي كان ينصب امام مسكن المتوفي ويسد الشارع من قبل مكتب الفراشاه الذي يبني بعروق الخشب المشدود بالحبال الليف وصنع