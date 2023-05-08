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رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي يتفقد شونة القمح والتأكد من سلامة التخزين

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي يتفقد شونة القمح والتأكد من سلامة التخزين

الفيوم صلاح طبانه

متابعة انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ونقل الركاب بمواقف مركز ابشواي

رئيس المركز: إستكمال أعمال صب البلدورات بجانبي الطريق حفاظاً على سلامة الطرق
وإنهاء الأعمال الصناعية بطريق ابشواي السنجأ لإكمال أعمال الرصف بالطريق
في ضوء توجيهات السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
بمتابعة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن

قام الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي

بجولات ميدانية على مدار اليوم صباحية ومسائية لتفقد المشروعات بمركز ابشواي
حيث شملت الجولة

1) يتفقد شونة القمح ومراجعة كميات القمح الموردة والتزام المزارعين وكذلك التأكد من سلامة التخزين ووسائل الأمان

2) تفقد رئيس المركز استكمال أعمال صب البلدورات بجانبي طريق مصرف ابو جنشو حفاظاً على الطريق من أي تأكل أو انهيارات جانبية
تزامنا مع إنهاء الأعمال الصناعية بطريق ابشواي السنجأ قبل البدء في أعمال رصف الطريق حفاظاً على المال العام
بحضور الأستاذ خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية

3) تفقد الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ونقل الركاب بمواقف مركز ابشواي والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتأكد من توافر السيارات بجميع الخطوط لنقل الطلبة والركاب بيسر
بحضور الأستاذ مرسي عوض مدير إدارة مواقف ابشواي

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