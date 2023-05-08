رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي يتفقد شونة القمح والتأكد من سلامة التخزين
الفيوم صلاح طبانه
متابعة انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ونقل الركاب بمواقف مركز ابشواي
رئيس المركز: إستكمال أعمال صب البلدورات بجانبي الطريق حفاظاً على سلامة الطرق
وإنهاء الأعمال الصناعية بطريق ابشواي السنجأ لإكمال أعمال الرصف بالطريق
في ضوء توجيهات السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
بمتابعة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن
قام الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي
بجولات ميدانية على مدار اليوم صباحية ومسائية لتفقد المشروعات بمركز ابشواي
حيث شملت الجولة