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تنمية الموهوبين والنابغين بمكتبة الطفل برأس سدر وسانت كاترين

تنمية الموهوبين والنابغين بمكتبة الطفل برأس سدر وسانت كاترين

متابعة محمد السمان

عقدت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر ، ورشة لتنمية المواهب الصغيرة فى الرسم ، تدريب محمد قاسم مدير المكتبة ، بمشاركة مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة من أبناء المدينة ، للتدريب على استخدام أدوات فنية بسيطة من ألوان خشب وأوراق كانسون وورق ملون ، لرسم لوحات فنية ، بهدف تنميو المهارات الفنية للنشء .

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ، ورشة تنمية وإكتشاف مواهب فى مجال الرسم والتلوين ، لتدريب المواهب الفنية الصغيرة من ابناء المدينة على رسم لوحات فنية من وحى الطبيعة المصرية ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء .

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج ، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد ، لتنمية ورعاية الموهوبين والنابغين بمحافظة جنوب سيناء .

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