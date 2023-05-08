تنمية الموهوبين والنابغين بمكتبة الطفل برأس سدر وسانت كاترين
متابعة محمد السمان
عقدت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر ، ورشة لتنمية المواهب الصغيرة فى الرسم ، تدريب محمد قاسم مدير المكتبة ، بمشاركة مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة من أبناء المدينة ، للتدريب على استخدام أدوات فنية بسيطة من ألوان خشب وأوراق كانسون وورق ملون ، لرسم لوحات فنية ، بهدف تنميو المهارات الفنية للنشء .
بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ، ورشة تنمية وإكتشاف مواهب فى مجال الرسم والتلوين ، لتدريب المواهب الفنية الصغيرة من ابناء المدينة على رسم لوحات فنية من وحى الطبيعة المصرية ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء .