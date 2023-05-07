سيدة من سيدات أهل الجنه أسيا أمرأة فرعون
بقلم الكاتبه : سلوى عبد الكريم
من أعظم نماذج السيدات المصريات
إنها آسيا بنت مزاحم بن عبيد بن الريان ابن الوليد ..
كان نسبها ذو رفعة كبيرة وكانت على قدر شديد من الجمال والحسن ومنحها الله حسن الخلق وأتاها الله من العقل والحكمه قدرا عظيماً
فتمنى الكثيرون الزواج منها إلا أن قدر الله زواجها من فرعون مصر وكان هذا الزواج هو الإختبار والإبتلاء الذي نجحت فيه بجدارة واستحقت عليه لقب إحدى سيدات أهل الجنة الأربعه
، عاشت فى قصر فرعون ولم يرجعها طوفان الكفر الذي كانت تعيش فيه ، وزعمه أنه إله وأنه استخف قومه فأطاعوه ؛ وعبدوه من دون الله ، لم يغير ولم يؤثر كل هذا فى عقيدتها وإيمانها بالله فتحملت منه أشد العذاب
بل ضحت من أجل عقيدتها بما كانت تعيش فيه من مجد وطرف فى قصور ونعيم وجاه وما يحيط بها من الخدم والحشم، والحراس، فى ظل هذا الرجل
لم يرجعها عن عقيدتها وإيمانها ما كانت تنعم به من كنوز تتضاءل إلى جوارها كنوز كسرى ملك الفرس ، وأباطرة الرومان
وبالرغم مما كانت فيه هذه السيدة العظيمة من الطرف والبهرجة ، والزخرف وزينة الدنيا والرغد والإجلال من الخاصة والعامة فى التعامل معها على أنها زوجة «الرب الأعلى كما كان يزعم »
إلا أنها غضت الطرف عن ذلك كله، واتجهت لربها بكل حواسها وكيانها ووجدانها وآمنت به حق الإيمان
فاستحقت ما وصفها به رب العالمين بأنها مثل يضرب للإيمان لكل نساء العالمين إلى يوم الدين
فيقول الله تعالى في سورة التحريم
﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾
[ التحريم: 11]
فقد تزوجت من أخبث الرجال وأكثرهم غرورا وتعاليا وتكبراً على وجه الأرض ” فقال الله عز وجل”