نماذج مشرفه بكل شفافية زي ما عرضنا السلبيات لازم نعرض ايجابيات !!

كتب سمير الشرنوبي

كلامنا فى حقه ليس تطبيل ولا تهليل ولكنه الواقع ؟

نقلنا هذا الواقع ليستفيد الأهالى من إنسانيته وأدبه واحترامه لانه رئيس مباحث جاء لخدمة اهالى بندر دمنهور .

كان متمسكا بقسمه الذى اقسمه انه مخلصا فى عمله ويراعى ربنا فى المعاملة مع الناس وخادما لهم .

بابه مفتوح يقابل كبار السن وذوى الاحتياجات وكبيرا وصغيرا و لايدخل عليه مواطن له مظلمه الا وقف له ناصرا واخ واب يسعى دائما للحلول الوديه قبل القانونيه .

يوميا ينهى خلافات أسرية وعائليه دون اللجوء للقانون والكثير حضر مواقف لا يظهر فيها بصفته ضابط ولكنه يكون ابن وأب واخ لإنهاء الخلاف .

انسان شريف بمعني الكلمة واختيارة لأفراد مكتبة بدقة عالية من الناس الاكفاء والشرافاء بيدي لكل واحد حقة مبيتاخرش عن حد.

الانسان الخلوق ذو الأصل الطيب ماجد بية الحبشي. رئيس مباحث دمنهور

ربنا يبارك له في ماله وأولاده وفعلا يستحق التقدير من كل اسرة في دمنهور و البحيرة كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب العالمين تحياتي وتقديري لمعاليكم الساميه اسعد الله مسائكم بكل خير وسعادة يارب العالمين دمتم سالمين آمينين بفضل الله تعالى