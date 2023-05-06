ظن نزيل في فندق في التبت أن الرائحة الكريهة في غرفته متأتية من قدميه، لكنه اكتشف بعد ساعات أنها ناتجة عن جثة كانت تحت سريره.

ووفقا للتقرير، لاحظ السائح رائحة غريبة في غرفته، وأبلغ موظفي الفندق بها، فأكدوا له أن الرائحة جاءت من مخبز في الطابق الأرضي.

وأخذ تشانغ قيلولة لمدة ثلاث ساعات في الغرفة، وكان يظن أن الرائحة الكريهة جاءت من قدميه.

وروى تشانغ أنه غادر الغرفة للعشاء، وبمجرد عودته أصبحت الرائحة “لا تطاق” فطلب غرفة أخرى.

وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أيقظه موظفو الفندق وطلبوا منه الذهاب إلى غرفته الأولى حيث أخبرته الشرطة أنه عثر على جثة تحت السرير.

وأخذ المحققون أقواله وجمعوا عينة من الحمض النووي، لكنهم أخبروه ألا يقلق لأنهم اعتقلوا بالفعل شخصا على متن قطار متجه إلى مدينة لانتشو على صلة بالقضية.

وصرح تشانغ لوسائل الإعلام المحلية أنه قرر التحدث عن الحادث لأن الفندق نفى الأمر برمته في البداية.

كما قرر نشر مراجعة لتجربته المروعة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، ثم انتشرت القصة بشكل واسع بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.