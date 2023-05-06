طبيب روسي يوضح لماذا لا نشعر بالراحة بعد النوم
كم من الوقت ننام؟ كم من الوقت ننام وكم مرة نستيقظ ليلا؟ كيف نحسن نومنا؟
يجيب على هذه الأسئلة الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، ويشير إلى أن علماء جامعة هارفارد اكتشفوا أن لنوعية النوم عدة معايير: لا يتناول الشخص الحبوب المنومة؛ يشعر بالراحة بعد الاستيقاظ؛ ينام 8 ساعات على الأقل ؛ لا يواجه صعوبة في النوم؛ لا يستيقظ في الليل.
ويشير مياسنيكوف، إلى أن قلة النوم ضارة وتؤدي إلى عواقب وخيمة. ومع ذلك، فإن الإفراط في النوم يضر بصحتنا أيضا.
ويقول: “إذا كان الشخص ينام أقل من سبع ساعات فهو مهدد بالإصابة بداء السكري ويزداد خطر إصابته بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وحتى بالسرطان. ومن جانب آخر إذا كان ينام أكثر من تسع ساعات فهو أيضا مهدد بالإصابة بداء السكري وامراض القلب والأوعية الدموية وغيرها “.
ووفقا له، من المهم الانتباه إلى عدد المرات التي يستيقظ فيها الشخص ليلا. ويشير إلى أن للحبوب المنومة خاصية سيئة- يدمن عليها الشخص. لذلك ينصح بتناول الميلاتونين مع أنه مع مرور الوقت يتوقف عن العمل بنفس فعاليته السابقة.