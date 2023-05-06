ابداع أكاديمية الإجتماعى الرياضى فى قليوب
كتب _مسعد مجاهد
نبذة صغيره عن اكاديميه نادى قليوب الاجتماعى الرياضى المدير الفنى حسام باولو نجم سموحه والزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الاكاديميه الكابتن صلاح مبروك والتى تقبل المواليد العمريه بداية من مواليد 2018 وحتى مواليد 2003 على ملعب قليوب الاجتماعي أيام الأحد والاثنين والاربعاء والخميس من الساعه الخامسه وحتى السابعه ،بينما الثلاثاء والجمعه التدريب على الملعب رقم 2 بحى سيدى عبد الرحمن .
الأكاديميه تضم عدد كبير من المدربين الشباب أصحاب التجارب الناجحة فى مجال التدريب الأكاديمي هم..عمرو الغنام محمد باولو ،نور ابو شمس، هند جمال، مدربين الحراس عارف، سيد إيما.
قال صلاح مبروك مدير الأكاديمية فى حديث عبر الهاتف المحمول لملاعب بلدنا أن الأكاديمية تهدف لصناعة جيل جديد فى عالم الساحرة المستديرة يفيد أندية الممتاز والمنتخبات المصريه ،ويت ذلك من خلال مدربين خبرات يعملوا بنظام برنامج تدريبى على أحدث أساليب الطرق التدريبية بمتابعة جيدة للنجم حسام باولو
كما أكد “مبروك ” أن الاكاديمية تضم عدد كبير من اللاعبين الموهوبين فى مختلف الأعمار السنيه وذكر منهم بعض النماذج وهم ابراهيم محمد على، محمد عاطف ، عزت عماد ،محمد رضا، يوسف باولو ، أحمد صلاح ، مصطفى صلاح ،عمر خطاب ، يوسف خليل ،عمار احمد، عمر احمد وأشار بأن هؤلاء اللاعبين سوف يكون لهم مستقبل كبير فى عالم الساحرة المستديرة خلال السنوات القادمة.