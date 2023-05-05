غبي .. لا تلوم الا نفسك

فرج احمد فرج

باحث انثربولوجيا

الغباء هو عبارة عن فعل غير عقلاني أو فعل سخيف. ويعتبر الغباء صفة من ضمن الصفات التي يمكن أن يتصف بها شخصٍ ما. ويؤدي إلى خسائر لشخص أو لمجموعة من الأشخاص ولا يتم من خلاله تحقيق أية مكاسب. ومن أبرز صفات الغبي صفة الجهل بالإضافة إلى الثقة المفرطة.

ما نراه من البعض وخاصة بين الفنانين ما يطلقونه عليهم بسوء تصرفهم وجهلهم وتلقيهم قدر كاف من الثقافة – قبل التفوه في حدث معين مقابل اغراء الشيكات والملابس الفاخرة والمجوهرات واكسسوارات البرندات العالمية – يخرج السنتهم السفه والغباء ومعون الجهل الذي يتمتعون به .

وهذا ماعبر عنه العلماء بالغباء الاجتماعي وفيه يفتقر الانسان الي المهارات الاجتماعية التي تمكنه من التواصل مع الاخرين والانتاج بشكل فعال في المجتمع وتعد هذه الصفة التي تصعب علي الانسان حياته.

للاسف الذكاء والغباء الاجتماعي نوعان من السمات البشرية المختلفة في خصائصها ومشاعرها وأفكارها، وفي تمثيلها داخل العقول وفي غاياتها، وتختلف كذلك في نتائجها وتأثيرها على مستوى العلاقات الاجتماعية.

“الغباء الاجتماعي” ينتج عن قصور في أداء العقل وهذا ما حددته دراسة في احدي الجامعات الامريكية ، وهو العجز عن فهم المشكلات أو تشخيص الحالات، ويتصف أصحابه بالأنانية وحب النفس والتعصب الفكري وفقدان التخطيط وضيق أفق التفكير.

وقد ينتج عن السفاهة وقلة الأدب الناتجة عن نقص التربية

وتاثير الاقران وضعف وعي المحيطين ، ويعرف كذلك بالتواصل التقليدي

ويفتقد ذوو «الغباء الاجتماعي» للمرونة الاجتماعية المطلوبة في التعامل مع الآخرين، وعدم مراعاتهم مشاعر وظروف الغير. ولا يقتصر «الغباء الاجتماعي» على طبقة من طبقات المجتمع، فقد نجد متعلما يتصف بـ«الغباء الاجتماعي» من خلال ملاحظة بعض صفاته الذميمة مثل التكبر والحقد والحسد والغيبة والحماقة وخيانة الأمانة أو غيرها، مما يتسبب في غياب رقي التعامل، وفقدان المرونة المطلوبة في التعامل.

وقد عبر عن ذلك موسيقار كبير في موقف المصرين من رفض احدي المطربات بعد تصريحاتها في بلد اخر منكرة دور الدولة التي اعتطتها الشهرة والانتشار ووجودها الفني – ولخص ذلك –” بانعدام الثقافة” والتي بدونها لم يستمر النجاح –

ولم يعلم الجميع ان الجمهور البسيط يتفهم جيدا ويلمس المنافقين والمتملقين والمتسلقين من اجل حفنة دولارات

وهذا الشخص ينقصه دائما الحس السليم واللباقة اللازمة في تواصله الاجتماعي عند التعامل مع الاحداث والمواقف المختلفة وليس لزاما ربط هذا الغباء والتواصل الاجتماعي بالتعليم والشهادات بل يرجع اولا للاحترام الذاتي وللاخرين .

ولذلك تجده لا يتعاطف مع الاخرين ولديه بلادة في التصرفات تجاه عواطفهم مع صعوبة تقبل النقد والاعتراف بالخطأ بل يصر بالجدال والتعصب لفكره الغبي والمثير للاشمزاز وعدم الفهم الاخلاقي وتدني مستوي الاشادة العامة لغيرة فيستهين بالاخرين بحجة ذلة لسان او انا كنت بهزر وغالبا ما يحدث ذلك من النساء

ويلقي اللوم علي الاخرين ومركزا علي اخطاءهم ، كما انه عاجز عن تحمل المسئولة ويلقيها علي غيره ويعلن ان لديه من يتحمل المسئولية ويعيش دائما في دور المظلوم والمحارب والمضتهض ويستدر شفقة الاخرين ليسامحوه علي عكس الاذكياء الذين يرون ان كل خطأ في حياتهم عبارة عن فرصة لتعلم ومعرفة شيء ما وتعزيز القيام بعمل افضل ، بينما الغبي يري انه علي حق عند النقاش في اي امور بينما الذكي من ياتي بالبينة والدليل بينما الغبي يداوم في الجدال ولا يمكن تغير موقفه ولا يري الشخص الذي يجادله هو اكثر كفاءة وذكاءا منه ودائما مع الجدال تجده غاضبا ويبادر للعدوان باللفظ او الفعل باقوال تبرز اكثر قمة غباءه وبعد علو الصوت يبادر بالبكاء والانحناء كي يسيطر علي المشاعر الطيبة علي الناس وهذا ما فعلته فناناتان اخيرا

ان أبسط أشكال الغباء الاجتماعي هو فقدان التواصل الحي بين الأصدقاء، وهذا يظهر في المناسبات الاجتماعية والدينية، ففي الاعياد حل الواتساب محل القدم و اليد والجسد، اذ استعاض الكثيرون عن الزيارات بعبارات معلبة يعيّدون فيها بكبسة واحدة على كل من يهمهم امره و..كفى الله التكنولوجيين شر الزيارات المنزلية!

وبمجرد ما إن أعلنت الفنانة السورية أصالة منذ أيام عن إقامتها حفلة غنائية في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، حتى انهالت التعليقات وانقسم الجمهور بين من أيّد ورحّب بهذه الخطوة، وبين من طالب بإلغاء الحفلة.

الحفلة التي ستُقام مساء اليوم، لم تلقَ الترحيب من عدد كبير من المصريين الذين اعتبروا بأن أصالة لا تستحق أن تقف في متحف الحضارات العريق بعد التصريحات التي أدلت بها منذ أشهر حول فضل المملكة العربية السعودية بنجاحها، متجاهلة ما قدّمته لها مصر وشعبها من دعم.

وأمام هذا التضارب في المواقف بين مرحّبين بالفنانة ورافضين لوجودها، كيف ستواجه أصالة الجمهور المصري هذا المساء وهل ستكون حفلة ناجحة أم ستُحدث فشلاً يبقى بصمة في مسيرتها الفنيّة؟

وهل يا تري تستعيد المطربة شيرين عبد الوهاب ما فقدته بفلتات لسانها تجاه جمهورها .

فرج احمد فرج

باحث انثربولوجيا

يلقي دائمًا اللوم على الأشخاص ا