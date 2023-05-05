زيارة شباب مجلس القبائل والعائلات المصرية لقيادة قوات الصاعقة المصرية
متابعة : ماهر بدر
وطن_واحد في زيارة قيادة قوات الصاعقة.
قام وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية مع عدد من شباب المجلس من طلبة الجامعات المصرية بزيارة قيادة قوات الصاعقة بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في خطوة حقيقية ضمن مجهودات المجلس لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري وتبصيرهم بما يقدمه أبطال القوات المسلحة المصرية من تضحيات حقيقية في سبيل الحفاظ على وطننا الغالي مصر من الإرهاب.
تعد هذه الخطوة أحد المحاور الهامة التي يعمل عليها المجلس لنشر التوعية بالقضايا القومية ولاسيما في ظل ما يدور حولنا من أحداث ملتهبة تحيط في دول الجوار، وهو ما أكد عليه السيد قائد قوات الصاعقة خلال حديثه مع الشباب.
تضمن برنامج الزيارة عرض فيلم عن تاريخ ونشأة قوات الصاعقة، بالإضافة إلى جولات ميدانية في مدرسة الصاعقة لتعريف الشباب بخطوات التدريب والمعايشة وأنواع الأسلحة والمعدات وميادين القتال المختلفة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي خطط لها المجلس بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري للمشروعات التنموية العملاقة والمناطق العسكرية في سبيل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة ونشر الوعي لدى أكبر عدد ممكن من الشباب سواء حديثي التخرج أو طلبة الجامعات المصرية.