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وفاة 17 من بينهم 3 ائمة من وزارة الأوقاف وإصابة 29 في حادث طريق “الخارجة-أسيوط” بالوادي الجديد

وفاة 17 من بينهم 3 ائمة من وزارة الأوقاف وإصابة 29 في حادث طريق “الخارجة-أسيوط” بالوادي الجديد

بقلم : د . مجدي الناظر

أعلنت وزارة الصحة مصرع 17 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حادث طريق “الخارجة-أسيوط” بالوادي الجديد
علي اثر تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق الخارجة بالوادي الجديد
وصرحت وزارة الصحة أنها قامت بالدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا وتقديم الرعاية الصحية للمصابين

فى السياق نفسه أكدت وزارة الأوقاف أن من بين هؤلاء 3 من أئمة المساجد لقوا مصرعهم في الحادث
وقامت الوزارة بتقديم العزاء الي أهالي الضحايا وتقرر صرف 50 ألف جنيه مساعدة مالية لكل أسرة منهم

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